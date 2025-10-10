€ 5.0927
Data publicării: 16:25 10 Oct 2025

A murit John Lodge, membru al formației Moody Blues
Autor: Ioan-Radu Gava

moody blues Foto: Unsplash
 

Cântăreţul John Lodge, membru al grupului Moody Blues, a murit la vârsta de 82 de ani.

John Lodge, cântăreţul şi basistul trupei britanice Moody Blues, celebră în special pentru piesa "Nights in White Satin", a murit la vârsta de 82 de ani, a anunţat vineri familia sa într-un comunicat de presă, informează AFP.

"Cu profundă tristeţe, trebuie să vă anunţăm că John Lodge ne-a părăsit în mod brusc şi neaşteptat", precizează comunicatul de presă.

"John s-a stins din viaţă liniştit şi înconjurat de cei dragi, pe muzica trupei The Everly Brothers şi a lui Buddy Holly", se afirmă în acelaşi text.

"Toţi cei care l-au cunoscut pe acest om cu o inimă mare ştiu că dragostea pentru soţia sa, Kirsten, şi familia lui era ceea ce conta cel mai mult pentru el, înaintea pasiunii sale pentru muzică şi a credinţei sale", a adăugat familia muzicianului britanic, care avea şi doi copii.

Născut în oraşul Birmingham, John Lodge s-a alăturat în 1966 grupului Moody Blues, care fusese înfiinţat la începutul anilor '60. Cariera lui s-a întins pe o durată de peste 50 de ani.

"Niciodată nu era mai fericit ca atunci când se afla pe scenă", a adăugat familia sa.

Trupa Moody Blues a vândut peste 70 de milioane de albume pe plan mondial, potrivit site-ului oficial al artistului. "Nights in White Satin", unul dintre cele mai renumite cântece ale formaţiei britanice, a fost lansat în 1967. Grupul, ai cărui membri fondatori sunt în prezent decedaţi, a lansat numeroase albume şi a continuat să susţină concerte până în anii 2010. Trupa Moody Blues a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în anul 2018.

John Lodge
moody blues
