DCNews Stiri A murit Horia Moculescu
Data actualizării: 12:01 12 Noi 2025 | Data publicării: 11:42 12 Noi 2025

A murit Horia Moculescu
Autor: Ioan-Radu Gava

Horia Moculescu, în stare gravă la ATI. Compozitorul este internat la Matei Balș Sursa Foto: Agerpres
 

Compozitorul Horia Moculescu a murit.

Celebrul compozitor Horia Moculescu s-a stins din viață, miercuri dimineață, în jurul orei 04:00, la vârsta de 88 de ani. Acesta fusese internat în stare gravă la spital, iar în ultimele zile a fost intubat.

Artistul a dat semne de slăbiciune încă din vară, când a fost văzut într-un scaun cu rotile. Artistul a glumit la acel moment, spunând că nu era vorba de un scaun medical, ci doar de un „scaun de birou cu roți”. Totuși, el recunoștea atunci că urmează de ani buni un tratament complex și că starea sa de sănătate nu mai este cea de altădată.

Horia Moculescu, una dintre figurile marcante ale muzicii românești

Horia Moculescu este una dintre figurile marcante ale muzicii românești, având la activ peste 500 de compoziții apreciate de public şi de critici. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu celebri interpreţi români precum Corina Chiriac, Margareta Pâslaru, Mihaela Mihai şi mulţi alţii, dar a creat şi muzică de film pentru producţii cunoscute, ceea ce i-a consolidat statutul de compozitor prolific. 

Pe lângă activitatea componistică, Moculescu s-a remarcat şi ca interpret, pianist şi realizator de emisiuni de televiziune, ceea ce l-a făcut să fie cunoscut nu doar în rândul breslei, ci şi în rândul publicului larg. De-a lungul decadelor, a primit numeroase premii şi distincţii pentru contribuţia sa la patrimoniul muzical românesc, iar melodiile sale continuă să fie ascultate şi reinterpretate de noi generaţii.

Viața personală a lui Horia Moculescu

Horia Moculescu a fost căsătorit de patru ori, fiecare relație fiind intens mediatizată, mai ales cea cu ultima sa soție, Mariana Moculescu. Artistul nu a ascuns niciodată faptul că viața lui personală a fost „la fel de complicată ca o partitură grea”, după cum declara într-un interviu.

Despre prima soție a compozitorului se cunosc puține detalii. Horia Moculescu a fost extrem de discret în privința acestui mariaj, petrecut la începutul carierei sale muzicale. Căsnicia a fost de scurtă durată și s-a încheiat amiabil.

A doua căsnicie a avut loc în perioada de afirmare profesională, când Horia Moculescu era deja o figură cunoscută pe scena muzicii ușoare. Relația nu a durat mult, iar artistul a mărturisit ulterior că s-a despărțit „civilizat, fără ură, dar cu regrete”.

Din cea de-a treia căsnicie s-a născut fiul său, Ion Horia Moculescu. Despre această perioadă, compozitorul a spus că a fost „una echilibrată și frumoasă”, dar și că viața de scenă, turneele și munca intensă au pus presiune pe viața de familie.

Cea mai cunoscută și controversată relație a fost cea cu Mariana Moculescu, alături de care are o fiică, Nidia Moculescu.

Căsnicia a durat 11 ani, fiind marcată de scandaluri, apariții televizate și acuzații reciproce. După divorț, cei doi au continuat să fie prezenți în atenția presei, cu diferite acuzații.

