Ricky Martin vine în România. „Livin’ la Vida Loca” va răsuna în București

Superstarul internațional Ricky Martin își va întâlni fanii din România pe 16 decembrie, în cadrul unui concert ce promite să fie memorabil, găzduit de Romexpo. Evenimentul face parte din cel mai recent turneu al artistului, „Ricky Martin Live”, anunță organizatorii.

Cunoscut pentru energia sa debordantă și prezența scenică irezistibilă, Ricky Martin combină în spectacolele sale ritmurile latino cu influențe pop și internaționale, acompaniate de coregrafii spectaculoase. Show-ul va cuprinde un setlist cu cele mai mari hituri ale artistului, de la „Livin’ la Vida Loca” și „She Bangs” până la „María” și „The Cup of Life”.

Producția concertului este concepută pentru a amplifica fiecare moment artistic. Designul vizual include lumini de ultimă generație, proiecții vizuale imersive, o trupă live și șapte dansatori, care vor crea o experiență completă, plină de culoare și ritm.

Turneul „Ricky Martin Live” a fost primit cu entuziasm la nivel internațional, criticii apreciind nu doar vocea inconfundabilă a artistului, ci și carisma și energia care îl caracterizează pe scenă. Ricky Martin Live 2025 reprezintă mai mult decât un concert obișnuit, fiind o celebrare a unei cariere de succes și o confirmare a poziției artistului ca unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați interpreți ai scenei muzicale internaționale.

Biletele pot fi achiziționate online de la rickymartin.emagic.ro, tickets.emagic.ro și iaBilet, oferindu-se opțiuni variate de acces, inclusiv locuri în picioare la categoriile Standing Diamond, Standing Golden și Standing General Access.

