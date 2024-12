Ringo Starr a urcat pe scenă alături de Paul McCartney la un concert spectaculos pe O2 Arena din Londra (VIDEO)

Cei doi au interpretat piesele "Helter Skelter" şi "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", după care toboşarul Beatles a părăsit scena, adăugând: "Eu plec acum, am avut o noapte minunată şi vă iubesc pe toţi".



McCartney a fost acompaniat şi de chitaristul formaţiei Rolling Stones, Ronnie Wood, pentru piesa "Get Back", în timpul căreia Sir Paul (82 de ani) a cântat pentru prima dată în peste 50 de ani la chitara sa bas Höfner 500/1, furată în 1972, însă recuperată la începutul acestui an.

McCartney a fost acompaniat şi de un cor de copii în timpul piesei "Wonderful Christmastime"

Starr şi McCartney s-au reunit de mai multe ori de la destrămarea formaţiei The Beatles, inclusiv în turneul "Freshen Up" din 2019 al lui McCartney şi la ceremonia de includere a lui Starr în Rock And Roll Hall Of Fame din 2015.



Concertul a fost ultimul din turneul "Got Back" al lui McCartney, care a început în octombrie şi a inclus spectacole la Paris, Madrid şi Sao Paulo, precum şi două concerte la Co-Op Live din Manchester şi O2 Arena din Londra.



Pe parcursul concertului, McCartney le-a oferit fanilor un repertoriu impresionant, plin de hituri ale formaţiilor The Beatles, Wings şi nu numai, interpretând în total circa 40 de melodii.



