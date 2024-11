Rod Stewart va urca pe scenă la festivalul Glastonbury în 2025

Concertul, susţinut în duminica festivalului, va fi primul recital al cântăreţului de 79 de ani la Worthy Farm în sud-vestul Angliei de la cel mai recent recital al său pe scena Pyramid în 2002.



Sunt mândru, pregătit şi mai mult decât capabil de a-i satisface şi alinta pe prietenii mei la Glastonbury în iunie, a spus Stewart într-un comunicat.

Unul dintre cei mai bine vânduţi artişti din toate timpurile, Stewart le urmează cântăreţilor Lionel Richie, Diana Ross şi Shania Twain, care au concertat anul trecut în tronsonul destinat legendelor.



Rod Stewart are o serie de concerte programate în Europa şi America de Nord anul viitor, dar la începutul acestei luni, a anunţat că intenţionează să nu mai participe la turnee mondiale la scară largă.



Nu doresc să mă retrag. Iubesc ceea ce fac şi fac ceea ce iubesc. Sunt în formă, am tot părul pe cap şi pot alerga 100 de metri în 18 secunde la frumoasa vârstă de 79 de ani, a spus Stewart într-un mesaj publicat pe Instagram.



Rod Stewart, cunoscut pentru hiturile din anii 1970 Maggie May, Sailing şi Da Ya Think I'm Sexy?, şi-a lansat cel mai nou album, Swing Fever, în colaborare cu pianistul Jools Holland, la începutul acestui an. Discul a ajuns pe prima poziţie în clasamentul britanic al albumelor.



Festivalul Glastonbury a fost iniţiat de fermierul Michael Eavis în 1970 şi, în timp, a devenit un eveniment de amploare, care durează cinci zile în luna iunie şi unde nume sonore din lumea muzicii concertează în faţa a zeci de mii de participanţi.

Ediţia de anul viitor va avea loc în perioada 25-29 iunie, conform Agerpres.

