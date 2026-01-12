Puterea DC News: Diesel, motanul speriat de artificii, a fost găsit după un clip de zeci de mii de vizualizări

După zile și nopți de căutări, iată că Diesel a fost găsit. Este motanul care, speriat de artificiile de Revelion, a plecat de acasă, în semn de protest, și a hoinărit prin cartierul Pajura din București. A reușit să-și bage în sperieți stăpânii, care nu își pierduseră speranța că îl vor regăsi. Mi-au părut niște optimiști irecuperabili, dar simțeau ei ceva...

Și, după cum puteți vedea, Diesel preferă vinul/berea de Revelion... nicidecum artificiile...

„Diesel ne iubește! Îl vom găsi!”, spunea stăpâna care l-a căutat peste tot. Dar Diesel, având personalitate, nu s-a lăsat așa ușor găsit.

A vrut să fie cap de afiș, să fie știri în ziar despre el, să fie postat pe grupuri de Facebook, să apară pe Instagram, să fie prezent pe TikTok, să primească share-uri peste share-uri.

Clipul în care dă din coadă prin curte, prin care arătam cum arată Diesel, pentru ca cititorii DC News să ne ajute să-l găsim, a făcut 29.000 de vizualizări doar pe Facebook în câteva ore de la postare!

Așa că ne-am prins: Ăsta a fost scopul fugii de acasă! A vrut să fie vedetă și... i-a ieșit, chiar dacă le-a dat bătăi de cap și multe emoții stăpânilor.

Iar nouă ne-a arătat, încă o dată, ce comunitate frumoasă avem aici, pe DC News!

Dincolo de joaca lui Diesel de-a vedeta, povestea aceasta spune mult despre puterea publicului DC News. În doar câteva ore, clipul cu motanul dispărut a ajuns la zeci de mii de oameni și a fost distribuit. Fiecare share a însemnat o șansă ca Diesel să fie recunoscut.

Oameni care nu îl cunoșteau, dar cărora le-a păsat, au devenit parte dintr-o misiune comună, aceea de a aduce un motan speriat înapoi acasă.

Aceasta este, de fapt, forța reală a cititorilor DC News

O comunitate mare care se implică și transformă informația în ajutor. Povestea lui Diesel nu s-a scris doar într-un articol sau într-un clip viral, ci în fiecare distribuire și în fiecare privire aruncată pe stradă, cu speranța că cineva îl va recunoaște. Iar finalul fericit nu aparține doar stăpânilor, ci tuturor celor care au făcut parte din operațiunea de găsire a lui Diesel. Pentru că, uneori, o știre nu doar informează, ci unește.

Miau! Diesel vă mulțumește!

E încă puțin speriat, dar e acasă și asta contează, alături de oamenii care îl iubesc cel mai mult.

Și, după cum puteți vedea, este și bine păzit:

CITEȘTE ȘI: În 2025, cititorii DC Media Group au fost de milioane. Un an greu, înțeles mai bine împreună