Motanul Diesel, singur pe stradă. Haideți să-l găsim! Fiecare share ne aduce mai aproape de el

Știți deja cât de traumatizate sunt animalele atunci când noi, de Revelion, ne uităm la focul de artificii. Pe ele le sperie teribil zgomotul produs de artificii. În lumea lor, totul sună a război. Și se adăpostesc pe unde apucă, se bagă sub pat sau după mobilă și stau acolo tremurând ore în șir. Problema e că unele animăluțe se sperie atât de tare încât fug de acasă. Iar bucuria noastră de Revelion este infernul lor. De aceea, fug.

Citește și: Animalele și artificiile: Un medic veterinar explică de ce ar trebui să renunțăm la articolele pirotehnice

Cum este și cazul lui Diesel



Un motan gri închis, tigrat, pe nume Diesel, este căutat de stăpâni după ce s-a pierdut în zona Strada Pajurei nr. 11 din București.

Motanul este blând, cu blană gri închis, tărcat. Stăpânii lui fac apel la cetățenii din zonă și nu numai să ofere orice informație care ar putea ajuta la găsirea lui.

Cei care l-au văzut sau îl recunosc sunt rugați să sune la numărul de telefon 0752156444.

Orice detaliu poate fi important, iar distribuirea informației poate ajuta la găsirea motanului.

Haideți să-l găsim pe Diesel! Un share ne-ar ajuta. Mulțumim!