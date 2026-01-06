€ 5.0905
Motanul Diesel, singur pe stradă. Haideți să-l găsim! Fiecare share ne aduce mai aproape de el
Data actualizării: 11:06 06 Ian 2026 | Data publicării: 10:50 06 Ian 2026

Motanul Diesel, singur pe stradă. Haideți să-l găsim! Fiecare share ne aduce mai aproape de el
Autor: Anca Murgoci

diesel montan 2 motănel
 

În timp ce noi ne uitam la artificii de Anul Nou, animalele noastre de companie tremură.

Știți deja cât de traumatizate sunt animalele atunci când noi, de Revelion, ne uităm la focul de artificii. Pe ele le sperie teribil zgomotul produs de artificii. În lumea lor, totul sună a război. Și se adăpostesc pe unde apucă, se bagă sub pat sau după mobilă și stau acolo tremurând ore în șir. Problema e că unele animăluțe se sperie atât de tare încât fug de acasă. Iar bucuria noastră de Revelion este infernul lor. De aceea, fug.

Citește și: Animalele și artificiile: Un medic veterinar explică de ce ar trebui să renunțăm la articolele pirotehnice

motănel

Cum este și cazul lui Diesel

motănel


Un motan gri închis, tigrat, pe nume Diesel, este căutat de stăpâni după ce s-a pierdut în zona Strada Pajurei nr. 11 din București.

motănel

Motanul este blând, cu blană gri închis, tărcat. Stăpânii lui fac apel la cetățenii din zonă și nu numai să ofere orice informație care ar putea ajuta la găsirea lui.

Cei care l-au văzut sau îl recunosc sunt rugați să sune la numărul de telefon 0752156444.

Orice detaliu poate fi important, iar distribuirea informației poate ajuta la găsirea motanului.

motănel

Haideți să-l găsim pe Diesel! Un share ne-ar ajuta. Mulțumim!

