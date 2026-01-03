Dana Stoica, fondatoarea Academiei de Neuroarhitectură, a vorbit despre elementele din casă care pot avea impact asupra emoțiilor animalelor. Potrivit acesteia, animalele nu au nevoie de multe lucruri, însă este important că acestea să fie de calitate și să le ofere confort și siguranță.

„Ce elemente dintr-o casă pot avea un impact în sensul de a crește sau de a scădea emoțiile animalelor? Vorbeai de anxietate, curaj, nervozitate... Da-ne câteva exemple”, a spus Tudor-Tim Ionescu.

„Este foarte important să observăm personalitatea cățelului nostru și să îi observăm ritualurile. Atenție! Viața lui evoluează cum noi evoluăm, adică dacă nouă ne place ceva acum, e posibil ca peste un an să nu ne mai placă. Și am observat asta la Molly.

Dacă îi plăcea să stea într-un spațiu mai mult de dominare, acum are momente când preferă spațiile de retragere. Observându-i comportamentul, eu am adaptat spațiul ca să răspundă nevoii ei de bază. Este foarte important.

De ce? Pentru că noi ne gândim: „De ce are nevoie un animal? Păi, are nevoie de un spațiu unde să doarmă”. Nu! Cum doarme animalul acela? Cât e de mare? Salteaua cât de confortabilă este? Animalul nu are nevoie de multe lucruri, dar acelea puține să fie de foarte bună calitate.

Trebuie să observ ce îi place să facă. Să se ascundă, de exemplu. Eu am observat că am pus odată pe scaun, din greșeală, un prosop și ei îi plăcea foarte mult să se bage acolo, fiind covorul foarte moale. De ce? Pentru că se simțea în siguranță și acoperită. I-am luat un cort de animale, însă nu a vrut să stea în cortul acela pentru că îi plăcea sub scaun. Am observat apoi că îi plăcea acolo pentru că era mai aproape de canapeaua unde stăteam eu. Deci iată cât de important este să ne uităm la obiceiurile și la nevoile animalului”, a spus Dana Stoica.

Evitați detergenții toxici și excesul de stimuli

Dana Stoica a explicat că mediul din casă influențează starea de bine a animalelor și recomandă evitarea detergenților toxici și a excesului de stimuli - haos, multe obiecte și lumini puternice.

„În linii mari este important să nu folosim foarte mulți detergenți toxici, cu foarte multe chimicale. Nu ne dăm seama când curățăm casa, însă câinele înregistrează tot ce este în casa noastră prin intermediul mirosului.

Este foarte important să nu mai folosim detergenți toxici, să nu avem foarte mulți stimuli de jur împrejur, adică multe obiecte, mult haos, să nu fie un flux fluid, să fie obiecte care ne stau în cale, să fie lumini puternice.

Atenție! Marmura, gresia... Dacă ne întoarcem la bază, cățelul nu recunoaște partea asta de marmură, pentru că el a stat în natură. Este indicat să avem zilnic plimbări cu ei. Eu am o plimbare de lungă durată și apoi multe plimbări de scurtă durată și mulți vecini spun: „Vai, Dana! Iar?”. Nu „iar”, e ceva normal.

Animalul nostru, pe lângă partea de conexiune, are nevoie să aibă contact cu pământul, are nevoie pentru lăbuțe și pentru bunăstarea sa emoțională și fiziologică”, a spus Dana Stoica.

Animalele sunt atrase de elemente naturale

Dana Stoica a explicat că animalele percep subtil mediul în care trăiesc și sunt atrase instinctiv de elemente naturale, de aceea recomandă crearea unor spații cu astfel de elemente.

„E mai bine să am covor pe jos sau să nu am? Există structuri care sunt mai bune sau nu?”, a întrebat Tudor-Tim Ionescu.

„Este important să avem partea aceasta de texturi care estompează sunetele. Camerele foarte goale, cu multe elemente dure, creează un ecou, ecou care ne afectează și pe noi mult mai subtil și profund, însă nu ne dăm seama, dar câinii detectează imediat.

Mi-a dat vecina câțiva sâmburi pe care să-i plantez, să iasă ceva frumos. Era surpriză, însă nu am apucat să văd ce o să iasă, pentru că ghiveciul era dreptunghiular și ce a făcut Molly? S-a pus direct acolo, pe pământ pentru că acolo s-a simțit ea cel mai bine.

Putem să creăm în balcon un spațiu cu pământ și vom fi impresionați să vedem că ei se duc instinctiv acolo pentru că sunt atrași de tot ce e natural. Ei recunosc partea de natural”, a spus Dana Stoica, la emisiunea DC Anima de pe DC News și DC News TV.

