Şuier, unul dintre cei mai cunoscuți câini polițiști din România, a murit
Data publicării: 19:58 02 Ian 2026

Şuier, unul dintre cei mai cunoscuți câini polițiști din România, a murit
Autor: Elena Aurel

caine (2) Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

Poliţia Română a anunţat că a murit Şuier, câinele poliţist specializat în detectarea drogurilor, pensionat în martie 2025.

Poliţia Română anunţă că a murit Şuier, unul dintre cei mai respectaţi câini poliţişti din România, specializat în detectarea drogurilor şi folosit şi la mari festivaluri de muzică, pensionat în martie 2025.

"Ne luăm rămas-bun de la #Şuier, un suflet nobil şi un adevărat simbol al loialităţii, curajului şi devotamentului în slujba legii. Prin munca sa neobosită, a vegheat la siguranţa comunităţii şi a fost prezent, tăcut, dar hotărât, în îndeplinirea celor mai grele misiuni. A fost mai mult decât un coleg, el a fost un camarad de nădejde. Odihneşte-te în pace, drag prieten! Nu te vom uita niciodată", se arată într-un mesaj al Poliţiei Române postat pe pagina de Facebook a instituţiei.

Şuier a fost specializat în detectarea substanţelor interzise. El a participat în multe misiuni importante, în situaţii dificile. A fost unul dintre câinii pe care Poliţia Română i-a folosit la festivalurile Untold şi Neversea, pentru a depista petrecăreţii care aveau droguri în posesia lor.

După pensionarea sa, în martie 2025, Şuier a fost adoptat de ultimul său partener de misiuni. Câinele urma să împlinească 10 ani în această lună. 

caine politist
politia romana
Comentarii

