Lecția pe care o predă animalul de companie: Ce să nu faci niciodată atunci când petreci timp cu el / video

Dana Stoica, fondatoarea Academiei de Neuroarhitectură, a vorbit despre impactul unui animal asupra ritualurilor omului și a explicat că prezența unui animal de companie în viața omului are o influență profundă, deoarece îi structurează ziua și ritualurile.

„Animalul simte lumea nevăzută. Dacă noi ne simțim acaparați de tot ce este vizibil în casa noastră, animalul ne învață ce înseamnă partea nevăzută: mirosuri, sunete.

Ne impactează foarte mult. În primul rând, ne structurează ziua. În momentul în care avem un animal, noi avem un alt ritual, o altă structură și ar fi bine să ținem cont de asta, pentru că este bine să punem în program plimbări mai lungi, este bine - atât pentru animal, cât și pentru noi - să aibă program animalul și să delimităm spațiile, să știe exact de unde mănâncă, unde se joacă, care sunt spațiile care îndeplinesc nevoile acțiunilor”, a spus Dana Stoica.

Sfat pentru părinți și pentru cei care au animale

Dana Stoica a explicat că un animal de companie îl ajută pe om să încetinească ritmul zilnic, să fie mai prezent și mai atent la lucrurile simple. Aceasta recomandă oamenilor să se dedice complet timpului petrecut cu animalele și copiii și să nu se lase distrași.

„Un animal de companie ne arată partea de ritualuri afective, ne face puțin să încetinim din cursa aceasta zilnică, în tot felul de sarcini și să ne întoarcem la esență. Eu când spun „simplitate” mă refer la lucrurile simple, dar lucrurile cele mai îmbogățite sufletește. Eu când mă joc cu Molly, nu sunt cu cealaltă mână pe telefon. Este ca și când te-ai juca cu copilul tău.

Îmi permit să dau un sfat tuturor mamicilor, tuturor persoanelor care au animale, să se dedice acțiunilor sută la sută. Când ești cu animalul sau cu copilul, fii acolo! Mai bine ești acolo mai puțin timp și sută la sută prezent, decât să fii o oră și să stai pe telefon.

Animalul ne învață să încetinim ritmul, ne învață să fim atenți la lucrurile simple și să ne coborâm atenția din cap în corp, ne învață să fim prezenți și când spun „să fim prezenți”, una din etapele principale pe care eu o recomand este să ne simțim casa cu toate simțurile”, a spus Dana Stoica, la emisiunea DC Anima de pe DC News și DC News TV.

