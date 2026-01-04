Emma Stratulat, de la Asociaţia Save Our Paws, a povestit cum a aflat despre existența unui adăpost privat care se ocupa de capturarea câinilor în baza unor contracte încheiate cu primăriile. Potrivit acesteia, adăpostul era situat în Vaslui și era administrat de o familie de medici veterinari care colaborau cu un SRL pentru capturarea câinilor din Iași, pe care îi eutanasiau după 14 zile.

Când a vizitat pentru prima dată adăpostul, a descoperit că animalele erau ținute în condiții insalubre și nu erau supuse procedurilor medicale obligatorii - sterilizare, microcipare, vaccinare antirabică și deparazitare.

Aceasta a povestit că animalele erau înfometate, slăbite și atât de speriate și traumatizate încât nu puteau să mănânce sau să bea fără a fi liniștite înainte.

„Am început să ne informăm și am aflat că primăriile scoteau la licitație această gestionare a câinilor fără stăpân de pe raza UAT-ului și că anumite firme veneau și licitau. În funcție de cel care dădea cel mai mic preț per cap de animal - vorbim de prețuri între 700 și 1500 de lei/câine - ei se duceau și capturau aceste animale, primeau acești bani și nu făceau nimic. Aceste animale intrau acolo și le omorau. (...)

VEZI ȘI: Lucrurile din casă care pot crește sau scădea starea de bine a animalelor. Ce fel de spații preferă / video

Ulterior, am fost de mai multe ori în acel adăpost și de fiecare dată când mergeam descopeream din ce în ce mai multe probleme.

Am observat că erau înfometate animalele. De obicei, când sunt preluate din adăpost se întâmplă să defecheze, să urineze, să vomite pe parcursul transportului. În cazul acesta, pe lângă că era o liniște de mormânt în mașină, nu urinau, nu defecau, nu vomitau. Ajungeam cu cuștile goale, curate. Așa cum ne-am dus, așa ne-am întors. Când le dădeam un castron cu apă sau cu mâncare, nu respirau. Pe unele dintre ele trebuia să le mângâiem ca să se liniștească, să poată mânca, să nu se înece. Atât de disperați erau.

Bineînțeles, îi luam piele și os, pentru că la anumite animale, având părul lung, nu se observă, dar la palpare, la un consult medical imediat, vedeai starea precară a animalului. Din punct de vedere sufletesc eram distruși”, a spus Emma Stratulat.

Situația reală din adăpost

Aceasta a povestit că deși instituțiile de control declarau că adăpostul era autorizat și totul era în regulă, situația reală era foarte gravă. De asemenea, potrivit acesteia, adăpostul nu avea echipamente de bază, iar situația era complet inacceptabilă și înfiorătoare.

„Am început să apelăm la instituțiile de control care puteau verifica situația, care puteau interveni și am început să primim răspunsuri că totul este în regulă, că adăpostul este autorizat, că nu au găsit nimic în neregulă, că totul era perfect. Erau răspunsuri de la Direcția Sanitar-Veterinară Vaslui și de la Biroul de Protecție a Animalelor Vaslui. Sau ni se spunea că i s-a pus în vedere remedierea, dar atât. Nu era nimic atât de grav încât să fie nevoie de o intervenție mai profundă.

Când am văzut acest lucru, am spus că așa ceva nu se poate. Când intram în așa-zisul cabinet, am observat că antirabicul stătea pe masă timp de o oră, cât noi alegeam câinii și îi puneam în mășină, pentru că ei nu aveau un frigider conform.

VEZI ȘI: Ce se întâmplă în creierul nostru când avem un animal în casă / video

Când ceream să mă spăl pe mâini nu aveau apă curentă în cabinet, nu aveau racord la curent. Era un generator și știm foarte bine că se poate strica, poate rămâne fără benzină.

Dacă ești un adăpost care eutanasiează animale la 14 zile, normal că acele cadavre, la un moment dat, trebuie depozitate conform. Bineînțeles că nu aveau nici acest lucru.

O mizerie de nedescris. Toate gardurile sunt rupte, dublate cu sârme. Chiar au fost situații când câinii s-au tăiat, s-au spânzurat. E ceva absolut înfiorător.

În primul an, când s-a deschis acest adăpost, nu aveau incinerator și o persoană care a mers să adopte un câine din acest adăpost a filmat cum un câine a evadat dintr-unul din țarcuri și a început să mănânce un cadavru care ieșea din pământ. Probabil aveau doar un contract fictiv cu o firmă de neutralizare a deșeurilor. Ei, de fapt, îngropau animalele după ce mureau și ceilalți, de foame, se apucau să mănânce”, a spus Emma Stratulat, la emisiunea DC Anima de pe DC News și DC News TV.

Video: