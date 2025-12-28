Adăpost privat, ultima oprire pentru câinii fără stăpăn. Reprezentanta unui ONG pentru salvarea animalelor, uluită de ce a găsit acolo

Concret, Emma Stratulat a povestit cum i s-a adus la cunoştinţă că există, în apropiere de Iaşi, o dubă care strânge câinii de pe străzi. Unde îi duce şi ce face cu ei, nu ştia nimeni. Ba mai mult, numele scris pe duba respectivă ar fi fost cel care a atras atenţia: Asociaţia Sprijină Câinii

"Într-o zi, am descoperit, pentru că iubitorii de animale ne semnalează diverse probleme, că există o dubă într-o comună din vecinătatea oraşului, cu care se prind câini. Pe ea ar fi scris "Asociaţia Sprijină Câinii". Automat, te gândeşti la o asociaţie de protecţie a animalelor. Am rămas uimiţi, nu ştiam ce se întâmplă, nu ştiam de unde au apărut. Făcând investigaţii, am descoperit că era vorba de un adăpost privat, din judeţul Vaslui. Am mers într-o vizită la aceştia, pentru a vedea despre ce e vorba, pentru că nu aveam nicio informaţie.

Şi am descoperit că un medic veterinar, chiar o familie de medici veterinari, au intreprins această asociaţie, iar în colaborare cu un SRL au început să facă contracte cu primăriile din judeţul Iaşi pentru capturarea animalelor. Doar că surpriza a fost că îi eutanasiau la 14 zile. E adevărat că e conform legii, dar era foarte dubios de ce avem "Asociaţia Sprijină Câinii" şi totuşi îi omorau.

Prima noastră vizită la acest adăpost ne-a făcut să găsim exagerat de multe căţele gestante. Unele chiar atunci dădeau naştere puiuţilor pe betonul acela infect. Am rămas muţi.

Noi ştim, conform legislaţiei, că un animal, când intră într-un adăpost public sau privat, trebuie supus unor proceduri: sterilizare, microcipare, vaccinare antirabică şi deparazitare. Ceea ce aceste animale nu prezentau. Îmi aduc şi acum aminte că am întrebat administratorul de ce nu steriliza căţelele, ce fac cu ele, ce fac cu puii. Am spus că dacă nu îşi permit vin eu şi le sterilizez gratuit. Atunci m-a bătut pe umăr şi mi-a spus că nu are rost să le mai sterilizeze dacă oricum le omoară. Mi-a fugit pământul de sub picioare! Am plecat cu sufletul gol de acolo. Efectiv nu înţelegeam ce se întâmplă.

Ulterior am aflat că primăriile scoteau la licitaţie această gestionare a câinilor fără stăpân de pe raza UAT-ului şi că anumite firme veneau şi licitau, şi în funcţie de cel care dădea cel mai mic preţ per cap de animal, dar vorbim de preţuri între 700 şi 1500 lei per câine, capturau aceste animale şi nu făceau nimic", a declarat Emma Stratulat, de la Asociaţia Save Our Paws, la DC Anima.