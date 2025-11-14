Pisicile, pacienți „tăcuți” ce ajung în urgență. Diferența majoră față de câini - Video

Dr. Cristian Cristea, medic veterinar renumit, a vorbit la emisiunea DC Anima de la DC News, despre bolile câinilor și pisicilor, explicând și care este diferența majoră dintre aceste animale, în contextul urgențelor veterinare.

De ce pisicile ajung mai des în urgență decât câinii

"Dacă nu reușim să ne atingem scopul cu educația pe care încercăm să o facem proprietarilor, suntem capabili să facem față și urgențelor. Dar, teoretic, ne-am dori să existe cât mai puține urgențe și cât mai multe controale periodice, pentru a ne asigura că starea de sănătate este bună.

La câini tu îți dai seama imediat dacă are ceva, nu mai vrea să se joace, nu mănâncă, nu fuge după minge, nu sare. Însă, o pisică ce doarme 16 ore din 24 și noaptea e activă, tu, poate, noaptea când ea nu e activă, te bucuri și nici măcar nu o mai auzi", a spus dr. Cristian Cristea.

Ce în seamnă dacă un motan miaună la litieră

"Pisicile, din păcate, sunt unii dintre pacienții noștri care ajung în urgență, pentru că nu dau semne când îi doare ceva sau când au o afecțiune, iar când au o urgență este foarte dificil de tratat.

De exemplu, când un motan miaună la litieră pentru că nu poate să urineze, deja atunci sunt foarte mulți calculi, care au blocat uretra sau că a avut un stres foarte mare ce a dus la acea contractură a uretrei, acel spasm ca să nu poată urina", a declarat dr. Cristian Cristea, la DC Anima, moderată de Tudor Tim Ionescu, la DC News.

Vezi emisiunea aici:

