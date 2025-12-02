€ 5.0893
|
$ 4.3849
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0893
|
$ 4.3849
 
DCNews Stiri FOTO/VIDEO Violențe la protestele din Bulgaria: Zeci de arestări și polițiști răniți
Data publicării: 10:05 02 Dec 2025

FOTO/VIDEO Violențe la protestele din Bulgaria: Zeci de arestări și polițiști răniți
Autor: Iulia Horovei

protest bulgaria decembrie 2025 sofia capitala Protest violent în capitala Bulgariei, Sofia, 1 decembrie 2025. Sursa foto: Agerpres
 

Zeci de mii de bulgari au ieșit în stradă la Sofia și în alte orașe, cerând demisia guvernului și modificarea bugetului pentru anul 2026.

Protestul pașnic la care au participat zeci de mii de oameni seara trecută, în centrul Sofiei, s-a încheiat cu distrugeri arestări și răniți, scrie presa bulgară.

În primă fază, demonstrația s-a manifestat pașnic:

 

Proteste importante au avut loc aseară în Sofia și în mai multe orașe ale țării vecine.

Pentru a doua oară, manifestația din capitală s-a desfășurat în „Triunghiul Puterii”, zona din centrul Sofiei unde se află Președinția, Guvernul și Parlamentul, unde cetățenii au cerut Executivului să retragă Bugetul 2026 și să-l modifice.

Protest pașnic escaladat în violențe la Sofia

Proteste și marșuri pașnice au avut loc și în alte mari orașe - precum Plovdiv, Varna și Burgas. Cea mai mare demonstrație a fost la Sofia - de la ora 18:00, oamenii au cerut demisia guvernului chiar sub ferestrele instituțiilor.

Mai devreme în cursul zilei, Direcția de Poliție din Sofia avertizase asupra riscului de escaladare și anunțase instalarea unor puncte de control unde urmau să fie verificate persoane suspecte. În ciuda măsurilor, puțin după ora 21:30 tensiunile din Sofia au crescut considerabil.

Protest violent în capitala Bulgariei, Sofia, 1 decembrie 2025. Sursa foto: Agerpres

Acest lucru s-a întâmplat după ce protestatarii s-au împărțit în mai multe grupuri - o parte a ajuns la sediul partidului GERB, aflat la guvernare, apoi s-a întors în „Triunghiul Puterii”.

În paralel, un alt grup s-a îndreptat spre sediul partidului „DPS - Un Nou Început”, unde un grup de tineri mascați, îmbrăcați în negru, a intrat în confruntări cu forțele de ordine, ceea ce a dus la acte de violență și la o escaladare serioasă a situației.

 

Mai multe mașini ale poliției și jandarmeriei au fost vandalizate, iar spre clădire au fost aruncate sticle, petarde, pietre și alte obiecte. A fost atacat și un birou al GERB.

Protest violent în capitala Bulgariei, Sofia, 1 decembrie 2025. Sursa foto: Agerpres

Mulți protestatari, precum și organizatorii, s-au distanțat ferm de violențe și au calificat actele de vandalism drept provocări realizate de huligani.

Persoane reținute, polițiști răniți

Conform datelor Poliției din Sofia, peste 10 persoane au fost reținute. De asemenea, mai mulți polițiști au fost răniți, un agent având piciorul rupt.

Protest violent în capitala Bulgariei, Sofia, 1 decembrie 2025. Sursa foto: Agerpres

Partidul de opoziție „Continuăm Schimbarea - Bulgaria Democrată” a declarat categoric că incidentele au fost provocări ale unor grupuri organizate menite să discrediteze protestul, și au cerut demisia ministrului de interne Daniel Mitov.

Președintele și opoziția cer demisia guvernului

Totodată, președintele Rumen Radev a reacționat solicitând demisia guvernului și organizarea de noi alegeri. Primarul Sofiei, Vasil Terziev, a criticat de asemenea situația.

„Radev și-a arătat adevărata față! Nu vom permite anarhie și haos în Bulgaria!”, a spus într-o poziție oficială liderul „DPS - Un Nou Început”, Delyan Peevski, ca reacție la apelul președintelui privind demisia guvernului.

Citește și: Femeie de naționalitate străină, ucisă de o basculantă în nordul Capitalei

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

protest bulgaria
bulgaria
protest
protest violent
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
PUG, cea mai mare problemă a Capitalei: „Datează din secolul trecut”
Publicat acum 29 minute
Institutul „Elie Wiesel” cere autorităților să aplice legea privind interzicerea simbolurilor fasciste
Publicat acum 47 minute
Colegiul Farmaciștilor: Vaccinarea în farmacii e sigură și accesibilă
Publicat acum 55 minute
Pasajul corporatiștilor, blocaj din vârful PMB. Cine nu lasă să fie construit Petricaniul
Publicat acum 55 minute
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 30 Noi 2025
Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!
Publicat acum 20 ore si 32 minute
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat acum 17 ore si 7 minute
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat pe 01 Dec 2025
Nicușor Dan oferă imagini fără precedent la Parada Națională de 1 Decembrie
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close