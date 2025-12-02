FOTO/VIDEO Violențe la protestele din Bulgaria: Zeci de arestări și polițiști răniți

Protestul pașnic la care au participat zeci de mii de oameni seara trecută, în centrul Sofiei, s-a încheiat cu distrugeri arestări și răniți, scrie presa bulgară.

În primă fază, demonstrația s-a manifestat pașnic:

Today #Bulgaria protests! Thousands of Bulgarians are in front of parliament and demand the resignation of the government. ???????? pic.twitter.com/KXDYYrEzJJ - NessieK (@NbK1808) December 1, 2025

Proteste importante au avut loc aseară în Sofia și în mai multe orașe ale țării vecine.

Pentru a doua oară, manifestația din capitală s-a desfășurat în „Triunghiul Puterii”, zona din centrul Sofiei unde se află Președinția, Guvernul și Parlamentul, unde cetățenii au cerut Executivului să retragă Bugetul 2026 și să-l modifice.

Protest pașnic escaladat în violențe la Sofia

Proteste și marșuri pașnice au avut loc și în alte mari orașe - precum Plovdiv, Varna și Burgas. Cea mai mare demonstrație a fost la Sofia - de la ora 18:00, oamenii au cerut demisia guvernului chiar sub ferestrele instituțiilor.

Mai devreme în cursul zilei, Direcția de Poliție din Sofia avertizase asupra riscului de escaladare și anunțase instalarea unor puncte de control unde urmau să fie verificate persoane suspecte. În ciuda măsurilor, puțin după ora 21:30 tensiunile din Sofia au crescut considerabil.

Protest violent în capitala Bulgariei, Sofia, 1 decembrie 2025. Sursa foto: Agerpres

Acest lucru s-a întâmplat după ce protestatarii s-au împărțit în mai multe grupuri - o parte a ajuns la sediul partidului GERB, aflat la guvernare, apoi s-a întors în „Triunghiul Puterii”.

În paralel, un alt grup s-a îndreptat spre sediul partidului „DPS - Un Nou Început”, unde un grup de tineri mascați, îmbrăcați în negru, a intrat în confruntări cu forțele de ordine, ceea ce a dus la acte de violență și la o escaladare serioasă a situației.

Protesters and police clash in Bulgaria anti-graft demonstration.



Tens of thousands of people took to the streets in Sofia and other major regional centres across Bulgaria in an anti-government protest, triggered by the draft budget for 2026 that protesters say is an attempt to… pic.twitter.com/TzMYccb3Pa - AFP News Agency (@AFP) December 2, 2025

Mai multe mașini ale poliției și jandarmeriei au fost vandalizate, iar spre clădire au fost aruncate sticle, petarde, pietre și alte obiecte. A fost atacat și un birou al GERB.

Protest violent în capitala Bulgariei, Sofia, 1 decembrie 2025. Sursa foto: Agerpres

Mulți protestatari, precum și organizatorii, s-au distanțat ferm de violențe și au calificat actele de vandalism drept provocări realizate de huligani.

Persoane reținute, polițiști răniți

Conform datelor Poliției din Sofia, peste 10 persoane au fost reținute. De asemenea, mai mulți polițiști au fost răniți, un agent având piciorul rupt.

Protest violent în capitala Bulgariei, Sofia, 1 decembrie 2025. Sursa foto: Agerpres

Partidul de opoziție „Continuăm Schimbarea - Bulgaria Democrată” a declarat categoric că incidentele au fost provocări ale unor grupuri organizate menite să discrediteze protestul, și au cerut demisia ministrului de interne Daniel Mitov.

Președintele și opoziția cer demisia guvernului

Totodată, președintele Rumen Radev a reacționat solicitând demisia guvernului și organizarea de noi alegeri. Primarul Sofiei, Vasil Terziev, a criticat de asemenea situația.

„Radev și-a arătat adevărata față! Nu vom permite anarhie și haos în Bulgaria!”, a spus într-o poziție oficială liderul „DPS - Un Nou Început”, Delyan Peevski, ca reacție la apelul președintelui privind demisia guvernului.

Citește și: Femeie de naționalitate străină, ucisă de o basculantă în nordul Capitalei