€ 5.0920
|
$ 4.3641
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3641
 
DCNews Stiri Blocaje politice în infrastructură. De ce metroul nu a ajuns la Primăria Capitalei
Data actualizării: 20:41 04 Dec 2025 | Data publicării: 19:22 04 Dec 2025

EXCLUSIV Blocaje politice în infrastructură. De ce metroul nu a ajuns la Primăria Capitalei
Autor: Elena Aurel

catalin-drula-metrorex--scandal-salarii-radoi_94370800 Sursa Foto: Agerpres
 

Anca Alexandrescu a spus că metroul ar trebui să fie administrat de Primăria Capitalei, așa cum se întâmplă în alte capitale.

Anca Alexandrescu, candidat independent la funcția de primar general al Capitalei, a fost invitata lui Bogdan Chirieac la Interviurile DC News.

Aceasta a vorbit despre necesitatea ca metroul să fie administrat de Primăria Capitalei și să fie integrat cu sistemul de transport din București și Ilfov. Potrivit candidatei, blocajele politice au împiedicat dezvoltarea infrastructurii și a transportului în comun.

„De ce Nicușor Dan nu a putut să ia metroul la Primăria Capitalei, că era domnul Drulă ministrul Transporturilor? De ce nu i l-a dat?”, a întrebat Anca Alexandrescu. 

„Ai vrea metroul la Primăria Capitalei?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Trebuie să vină metroul la Primăria Capitalei. În toate capitalele se întâmplă lucrul acesta, însă este o chestiune destul de sensibilă în legătură cu banii pe care îi plătește o țară întreagă, cu subvenția”, a spus Anca Alexandrescu

VEZI ȘI: Anca Alexandrescu, înjurată „de un domn”. / „Așa vorbiți și cu soția?” / video

Peste tot în lume transportul cu metroul e subvenționat

„Dacă iei metroul, trebuie să iei și banii pentru metrou. Așa e peste tot în lume. Peste tot în lume transportul cu metroul e subvenționat”, a spus Bogdan Chirieac.

„Este subvenționat de stat. Așa este. Din acest motiv, de ani de zile, nu se poate trece metroul. Trebuie integrat metroul împreună cu sistemul de transport de la București, cu STB-ul, și dezvoltat inclusiv cu cel din jurul Bucureștiului, cu Ilfov.

S-au făcut instituțiile necesare, dar, în continuare, blocajul politic de ani de zile a blocat toate proiectele de dezvoltare: și de infrastructură, și de gunoaie, și de transport în comun. Politicul... De aici vine, de fapt, marele meu avantaj. Chiar dacă sunt susținută de o alianță politică, eu nu sunt membru al unui partid politic”, a spus Anca Alexandrescu la emisiunea DC Votez, de pe DC News și Știri Diaspora.

VEZI ȘI: Răspunsul Ancăi Alexandrescu după ce a fost criticată pentru apropierea de PSD

Video: 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anca alexandrescu
metrou bucuresti
primaria capitalei
stb
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Maşină de poliţie făcută zob la Curteni. Un conflict între fraţi aduce trupele speciale în sat
Publicat acum 14 minute
Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare
Publicat acum 17 minute
Adevărul despre Călugăreni: Mitul bătăliei, demontat. Ce nu se spune în manuale
Publicat acum 35 minute
Primul lucru pe care îl va face Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei / video
Publicat acum 44 minute
Health Forum V. "Managementul responsabil al antibioticelor în sezonul virozelor: riscuri și soluții"
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 02 Dec 2025
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
Publicat pe 02 Dec 2025
Horoscopul iernii pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close