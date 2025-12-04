Anca Alexandrescu, candidat independent la funcția de primar general al Capitalei, a fost invitata lui Bogdan Chirieac la Interviurile DC News.

Aceasta a vorbit despre necesitatea ca metroul să fie administrat de Primăria Capitalei și să fie integrat cu sistemul de transport din București și Ilfov. Potrivit candidatei, blocajele politice au împiedicat dezvoltarea infrastructurii și a transportului în comun.

„De ce Nicușor Dan nu a putut să ia metroul la Primăria Capitalei, că era domnul Drulă ministrul Transporturilor? De ce nu i l-a dat?”, a întrebat Anca Alexandrescu.

„Ai vrea metroul la Primăria Capitalei?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Trebuie să vină metroul la Primăria Capitalei. În toate capitalele se întâmplă lucrul acesta, însă este o chestiune destul de sensibilă în legătură cu banii pe care îi plătește o țară întreagă, cu subvenția”, a spus Anca Alexandrescu.

VEZI ȘI: Anca Alexandrescu, înjurată „de un domn”. / „Așa vorbiți și cu soția?” / video

Peste tot în lume transportul cu metroul e subvenționat

„Dacă iei metroul, trebuie să iei și banii pentru metrou. Așa e peste tot în lume. Peste tot în lume transportul cu metroul e subvenționat”, a spus Bogdan Chirieac.

„Este subvenționat de stat. Așa este. Din acest motiv, de ani de zile, nu se poate trece metroul. Trebuie integrat metroul împreună cu sistemul de transport de la București, cu STB-ul, și dezvoltat inclusiv cu cel din jurul Bucureștiului, cu Ilfov.

S-au făcut instituțiile necesare, dar, în continuare, blocajul politic de ani de zile a blocat toate proiectele de dezvoltare: și de infrastructură, și de gunoaie, și de transport în comun. Politicul... De aici vine, de fapt, marele meu avantaj. Chiar dacă sunt susținută de o alianță politică, eu nu sunt membru al unui partid politic”, a spus Anca Alexandrescu la emisiunea DC Votez, de pe DC News și Știri Diaspora.

VEZI ȘI: Răspunsul Ancăi Alexandrescu după ce a fost criticată pentru apropierea de PSD

Video: