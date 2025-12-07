€ 5.0919
Stiri

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Alegerile din București pot produce un "cutremur politic" în România
Data publicării: 19:27 07 Dec 2025

EXCLUSIV Alegerile din București pot produce un "cutremur politic" în România
Autor: Tiberiu Vasile

alegeri vot bucuresti 7 decembrie candidat Foto: Unsplash
 

Sociologul Marius Luican a fost invitat în emisiunea „DC Votez”, moderată de jurnalistul Val Vâlcu, unde a analizat impactul major al alegerilor din București asupra scenei politice.

Sociologul Marius Luican a fost invitat în emisiunea „DC Votez”, moderată de jurnalistul Val Vâlcu, unde a analizat impactul major al alegerilor din București asupra scenei politice. Expertul a explicat de ce scrutinul din Capitală poate schimba echilibrele dintre partide, poate influența poziționarea liderilor și chiar poate declanșa un adevărat „cutremur” politic în perioada următoare.

"Cum influențează alegerile de la București tot jocul politic?"

Val Vâlcu: "Cum influențează alegerile de la București tot jocul politic?"

Marius Luican: "Bucureștiul schimbă jocul foarte puternic. Alegerile acestea de la București sunt relevante pentru felul în care va arată lumea politică în următoarele luni și în următorii ani de zile. Chiar și pe termen foarte scurt va cauza niște schimbări. O să dau câteva exemple fără să folosim nume, pentru că astăzi înțeleg faptul că avem limitări ale legii și nu putem face lucrul acesta. De exemplu, în cazul în care unul dintre candidați, și cel mai probabil chiar va pierde, el nu-și riscă doar poziția lui, ci riscă și o mare porțiune din imaginea partidului. Riscă scoaterea partidului de la guvernare. Vorbesc de partidul foarte afectat de câteva scandaluri în ultimul timp. Riscă o repoziționare a președintelui Nicușor Dan față de respectivul partid. Se pare că a apărut și alt partid acum pe la 6-7% care poate să fie un partid prezidențiabil peste niște ani de zile. Acel partid are un reprezentant în aceste alegeri care, până acum, în sondaje, și-n imagine publică, a făcut o imagine frumoasă. Deci, te poți trezi că următorul partid prezidențiabil să arate altfel la următoarele alegeri. Mai mult, susținerea pe care Cotroceniul a avut-o, hai să zicem în limita legii doar prin prezență, la adresa acestui partid să nu mai arate la fel în viitorul apropiat. Există alți candidați care candidează sub sigla unui partid, pierd sau câștigă, dar nu influențează atât de mult mersul formațiunii mai departe."

Val Vâlcu: "Dacă mergem pe această ipoteză, am văzut că Nicușor Dan a făcut eforturi să iasă din 'bula lui', să spunem așa. A încercat să construiască punți și legături cu electoratul care nu l-a votat. Mă gândesc de ce ar fi, în perspectiva unui al doilea mandat, legat de un partid. De ce ar putea să meargă în continuare pe varianta de independent?"

Marius Luican: "Va merge cu siguranță ca independent. Și ultimele alegeri au existat în planul 2 un număr de partide care l-au susținut. În continuare va exista un număr de partide care îl vor endorsa. Nu se ajunge președintele României într-o altă logică. Cu siguranță că vor exista niște organizații. Că vor fi în cazul în care va bate un vânt al schimbării mai puternice, atunci Nicușor Dan și echipa lui vor face apel la niște formațiuni mai proaspete în imagine."

Val Vâlcu: "Pe ideea că noi suntem noi. Cam asta era formula."

Marius Luican: "Da și la vremuri noi tot noi. E cât se poate de valabilă și astăzi."

Val Vâlcu: "În orice domeniu se cere experiență, doar în politică nu."

Marius Luican: "Și aici se cere experiență dar să ai CV-ul cu fapte și asocieri în trecut cât mai curate."

"Riscăm un cutremur pe scena politică?"

Val Vâlcu: "Bun, deci riscăm un cutremur pe scena politică?"

Marius Luican: "Da, hai să o spunem curat. Riscăm un cutremur pe scena politică. Aceste alegeri de la București pot determina și o reașezare a coaliției de guvernare. De exemplu, vorbim de primul ministru. Importanța și greutatea premierului, stabilitatea lui la vârful PNL-ului, viitorul lui în vârful guvernului, poziționarea lui în raport cu Cotroceni și președintele Nicușor Dan, este influențată și determinată în aceste momente de rezultatul alegerilor de la Capitală. Probabil că la alt partid lucrurile sunt cel mai puțin influențabile. Mă rog, eu aș mai face o referire foarte importantă. Mai există o caracteristică a acestor alegeri la Primăria Capitalei. Până acum eram obișnuiți cu nevoia de schimbare a românilor. Era un vot negativ covârșitor, cu ura ca principal coagulator social și motivațional într-un exercițiu electoral. Acum am avut un număr mare și relevant de candidați care au mers pe pozitiv. Este o experiență foarte interesantă. Ei, candidații, aveau niște evenimente în istoricul lor care determinau pe alegători să-i susțină din convingere. Cum ar fi spus Artanu, Dumnezeu să-l odihnească, 'am cu ce'. Au venit câte unii care au cu ce. A apărut această variabilă care a determinat pentru unii contracandidați o poziționare violent anti-sistem care s-a văzut urât și care a depunctat."

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI:

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI:

alegeri bucuresti 2025
alegeri 7 decembrie bucuresti
coalitia de guvernare
guvernul bolojan
