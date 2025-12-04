Alegeri Primăria Capitalei 2025. Soluţia pentru cei care vor să voteze dar au buletinul deteriorat sau expirat

În vederea asigurării exercitării dreptului de vot la alegerile locale parțiale pentru Primarul General al Municipiului București din data de 07.12.2025, Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, îndrumă și coordonează activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor ale sectoarelor 1-6 și asigură condițiile optime necesare desfășurării procesului electoral, venind în sprijinul cetățenilor municipiului București, prin preluarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate, cu prioritate, persoanelor care nu dețin sau sunt în posesia unui act de identitate deteriorat ori expirat.

Întrucât actele de identitate nu pot fi personalizate în aceeași zi, se aplică dispozițiile art. 20 alin. (1) lit. d) și alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sens în care la depunerea cererii și a documentelor necesare emiterii actelor de identitate, la cererea cetățeanului, se eliberează Carte de Identitate Provizorie cu valabilitate de 45 de zile.

În vederea eliberării cărții de identitate provizorii, cetățenii trebuie să prezinte 2 fotografii tip ¾ cu bandă albă de 7 mm în partea de jos a acestora, respectiv, documentul cu care face dovada achitării contravalorii acestuia.

Serviciile Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor ale Municipilui București asigură un program de lucru cu publicul, în intervalul orar, astfel:

· 08.00 -16.00, în data de 06.12.2025

· 07.00 - 21.00, în data de 07.12.2025

SECTORUL 1

Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, prin Serviciul 1 de evidență a persoanelor - Piața Amzei nr. 13 și Serviciul 2 de evidență a persoanelor - P-ța Mureș nr. 18-24;

SECTORUL 2

Direcția Publică de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Sector 2, prin Serviciul Evidență Persoane - str.Ziduri Moși nr. 23 (incinta Mall Veranda);

SECTORUL 3

Direcția Generală de Evidența Persoanelor Sector 3, prin Serviciul de Evidență Persoane nr.1 -str. Matei Basarab nr. 32 și Serviciile de Evidență Persoane 2 și 3 - Str. Nerva Traian nr. 1, tronson II, bl. K6;

SECTORUL 4

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4, prin Serviciul nr. 1- B-dul Metalurgiei nr. 12-18, etaj 1 - Centrul Comercial Grand Arena și Serviciul nr. 2 - str.Străduinței nr. 1;

SECTORUL 5

Direcția Generală de Evidența Persoanelor Sector 5, prin Serviciul Evidența Populație - str. George Coșbuc nr. 36-38, sector 5;

SECTORUL 6

Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6, prin Serviciul Evidența Persoanelor nr. 1 - Drumul Taberei nr.18 (Orizont) și Serviciul Evidența Persoanelor nr. 2- B-dul Iuliu Maniu nr. 19 (Centrul Comercial Supernova Lujerului);

DIRECȚIA GENERALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR - MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin ghișeul de relații cu publicul din str. Bibescu Vodă, nr.1, sector 4.

Cetățenii au posibilitatea achitării contravalorii actelor de identitate, astfel :

- Direcția Publică de Evidentă a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1

- on-line, pe site-ul Ghișeul.ro / transfer bancar/ Internet Banking, stații de plată SelfPay;

- la următoarele instituții publice: filialele CEC Bank, Bănci, Oficii Poștale, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Centrele de Impozite si Taxe Locale Sector 1;

- Direcția Publică de Evidentă Persoane și Stare Civilă Sector 2

- prin SMS, apelând numărul scurt 7530, cu textul S2CI1 pentru CIP urmat de CNP;

- la oficiile poştale, la filialele CEC Bank, stații de plată SelfPay;

- Direcția Generală de Evidența Persoanelor Sector 3

- online, pe site-ul Ghiseul.ro;

- la ghişeele serviciilor de evidenţă a persoanelor sector 3;

- la filialele CEC Bank, stații de plată SelfPay;

- Direcția Generală de Evidentă a Persoanelor Sector 4

- on-line pe site-ul propriu (www.deps4.ro), automatele SelfPay;

- la oficiile poştale și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, la filialele CEC Bank;

- Direcția Generală de Evidența Persoanelor Sector 5

- prin SMS, apelând numărul scurt 7530;

-la oficiile poştale, la filialele CEC Bank, la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 5;

- Direcția Locală de Evidentă a Persoanelor Sector 6 – la orice automat din rețeaua națională SelfPay, filialele CEC Bank;

- Direcția Generală de Evidență a Persoanelor -Municipiul București – la ghișeul de relații cu publicul, filialele CEC Bank, stații de plată SelfPay.