Se zdruncină scaunul lui Bolojan, dacă pierde Ciucu Bucureștiul? Răspunsul primarului PNL

Conform unui sondaj de ultimă oră, realizat de INSCOP Research în perioada 2-3 decembrie 2025, competiția pentru Primăria Generală a Municipiului București se conturează ca fiind extrem de strânsă. Dintre cei care declară că vor merge sigur la vot, adică 52,6% din totalul eșantionului, 28,9% l-ar vota pe Ciprian Ciucu (PNL), față de 27,1% în noiembrie, 27,4% pe Daniel Băluță (PSD), comparativ cu 24% în luna precedentă, iar 21,2% pe Anca Alexandrescu, independentă susținută de AUR și PNȚCD, față de 21,3% în noiembrie. Sondajul intervine într-un context politic tensionat, în care candidații partidelor din coaliția de guvernare se află în ultima etapă a campaniei, încercând să-și mobilizeze electoratul prin noi promisiuni sau atacuri la adresa oponenților.

Mai multe voci din spațiul public, de la jurnaliști la analiști, avertizează că, în cazul în care Ciprian Ciucu nu ar câștiga, echilibrul de forțe din cadrul coaliției ar putea fi afectat. Tensiunile existente privind măsurile pentru reducerea deficitului bugetar și implementarea reformelor administrative s-ar putea amplifica, iar o eventuală victorie a Ancăi Alexandrescu ar putea destabiliza întreaga structură guvernamentală, punându-l pe Ilie Bolojan într-o poziție delicată. Ciprian Ciucu a abordat aceste aspecte în exclusivitate în cadrul emisiunii „Ce se întâmplă?” de la DC News, alături de jurnaliștii Roxana Neagu și Răzvan Dumitrescu

"Dacă trebuie să duc și povara asta acum în campanie..."

"Dacă trebuie să duc și povara asta acum în campanie, o să o duc. Sunt conștient datorită faptului că domnul Bolojan m-a susținut și a afirmat că PNL trebuie să se prezinte în fața bucureștenilor cu cea mai bună și credibilă ofertă politică, și aceasta este candidatura mea, mă face să realizez că pot să apară astfel de discuții. Nu văd neapărat o legătură. Poate fi și nu poate fi. Ceea ce-mi doresc este să câștig, tocmai pentru a nu da curs unor astfel de discuții în momentele care vor urma campaniei. Eu nu mă lupt cu Cătălin Drulă în această campanie, el s-a luptat cu mine. Am avut grijă. Eu, în acest moment, mă lupt cu domnul Băluță de la PSD și cu doamna Alexandrescu. Cătălin Drulă a crezut că, dacă îmi face mie o campanie plină de minciuni, va crește domnia sa. Eu nu am pregătit nimic negativ în această campanie. M-am concentrat exclusiv pe viziunea mea pentru București, pentru proiectele pe care vreau să le implementez în viitor, și nu am făcut campanie negativă domnului Drulă și nimănui. Înțeleg situația în care ne aflăm", a spus candidatul PNL pentru Primăria București, Ciprian Ciucu.

