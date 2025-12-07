Alegeri locale Primărie București, 7 decembrie 2025: Anca Alexandrescu, declarații

Anca Alexandrescu, candidat independent la funcția de primar general al Capitalei, a făcut primele declarații după ce a votat.

Prima reacție a Ancăi Alexandrescu după ce a votat

”Să facem un oraș în care să se poată trăi și să ne permită să trăim. Am venit cu credință, cu recunoștință pentru tot ce am trăit în aceste săptămâni, este un dar ceea ce am primit în această perioadă. Este experiența vieții mele de până acum și am emoții. Sunt convinsă că vom putea să facem dreptate la București. Am credința că Dumnezeu nu ne lasă și, împreună cu cetățenii Bucureștiului, o să punem Bucureștiul pe primul loc și o să facem dreptate.”, a declarat Anca Alexandrescu, la ieșirea de la secția de votare.

Alegeri locale Primărie București, 7 decembrie 2025. Până la ce oră se poate vota

Duminică, bucureștenii merg la vot pentru a-și alege noul primar general al Capitalei. Urnele sunt deschise între 07:00 şi 21:00. Fiecare alegător va vota la secția la care este arondat, conform domiciliului sau reședinței.

Vezi și - Primul lucru pe care îl va face Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei / video

Vezi și - Alegeri locale Primărie București, 7 decembrie 2025: Vot pentru PMB. Ultimele informații - DCNews