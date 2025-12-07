€ 5.0919
Data actualizării: 10:24 07 Dec 2025 | Data publicării: 09:39 07 Dec 2025

Alegeri locale Primărie București, 7 decembrie 2025: Anca Alexandrescu, declarații
Autor: Andrei Itu

Anca Alexandrescu, candidat independent la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025 Anca Alexandrescu, candidat independent la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
 

Anca Alexandrescu, candidat independent la funcția de primar general al Capitalei, a făcut primele declarații după ce a votat.

Anca Alexandrescu, candidat independent la funcția de primar general al Capitalei, a făcut primele declarații după ce a votat.

Prima reacție a Ancăi Alexandrescu după ce a votat

”Să facem un oraș în care să se poată trăi și să ne permită să trăim. Am venit cu credință, cu recunoștință pentru tot ce am trăit în aceste săptămâni, este un dar ceea ce am primit în această perioadă. Este experiența vieții mele de până acum și am emoții. Sunt convinsă că vom putea să facem dreptate la București. Am credința că Dumnezeu nu ne lasă și, împreună cu cetățenii Bucureștiului, o să punem Bucureștiul pe primul loc și o să facem dreptate.”, a declarat Anca Alexandrescu, la ieșirea de la secția de votare.

Alegeri locale Primărie București, 7 decembrie 2025. Până la ce oră se poate vota

Duminică, bucureștenii merg la vot pentru a-și alege noul primar general al Capitalei. Urnele sunt deschise între 07:00 şi 21:00. Fiecare alegător va vota la secția la care este arondat, conform domiciliului sau reședinței.

anca alexandrescu
alegeri primarie 2025
Alegeri Primăria Capitalei 2025
alegeri bucuresti 2025
