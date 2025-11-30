€ 5.0906
Data actualizării: 20:07 30 Noi 2025 | Data publicării: 20:06 30 Noi 2025

Soluția lui Ciprian Ciucu pentru căldura din casele bucureștenilor
Autor: Iulia Horovei

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei. Sursa Foto: Agerpres
 

Ciprian Ciucu, candidat PNL pentru Primăria Capitalei, și-a prezentat proiectul pentru modernizarea sistemului de termoficare.

„Serviciul de termoficare este acum vulnerabil. Trebuie să devină un plus pentru București”, spune candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu.

Ciucu: Termoficare sigură, eficientă și mai ieftină

Ciprian Ciucu propune modernizarea sistemului centralizat de termoficare din București pentru a reduce avariile și pierderile și a crește calitatea serviciului.

„Orașul are nevoie de o termoficare modernă, predictibilă și sustenabilă. Obiectivul major este reducerea avariilor, creșterea calității serviciului și scăderea pierderilor, prin investiții consistente, planificate pe termen lung. Bucureștiul are cel de-al doilea mega-sistem centralizat de termoficare din lume, după Moscova. A fost conceput să deservească cartierele construite de către comuniști și salba de industrii ale economiei comuniste din jurul lui. Elcen producea și produce energie electrică, iar ca produs secundar, rezultat din răcire, este agentul termic (apa caldă și căldură)”, adaugă Ciprian Ciucu, într-o postare pe Facebook.

Beneficiile unui sistem funcțional centralizat de termoficare

  • Eficiență energetică ridicată – prin cogenerare (producerea simultană de căldură și electricitate), se utilizează mai bine combustibilul și se reduc pierderile;
  • Costuri mai mici pe termen lung – investițiile mari sunt suportate la nivel de oraș, nu individual-întreținerea și mentenanța sunt centralizate;
  • Reducerea poluării – emisiile sunt concentrate și pot fi controlate mai ușor; se pot instala filtre moderne și surse regenerabile (geotermal, pompe de căldură, căldură reziduală);
  • Siguranță și confort – nu există riscuri de explozie sau intoxicare cu gaze în apartamente (spre deosebire de centralele individuale);
  • Control urban integrat – permite managementul centralizat al energiei, echilibrarea sarcinii și intervenții coordonate la nivel de cartier;
  • Compatibil cu politici de mediu și eficiență – sistemul centralizat poate fi adaptat treptat la neutralitate climatică, fără a schimba echipamente în fiecare locuință.

Citește și: Planul lui Ciucu pentru București: cultura ajunge în cartiere

Citește și: Ciprian Ciucu, răspunsuri-fulger la DC NEWS: Cine a fost cel mai bun primar al Bucureștiului și de ce


Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ciprian ciucu
pnl
primaria capitalei
termoficare bucuresti
caldura
alegeri locale bucuresti
alegeri locale bucuresti 2025
alegeri bucuresti
Soluția lui Ciprian Ciucu pentru căldura din casele bucureștenilor
 
