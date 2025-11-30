Soluția lui Ciprian Ciucu pentru căldura din casele bucureștenilor

Ciprian Ciucu, candidat PNL pentru Primăria Capitalei, și-a prezentat proiectul pentru modernizarea sistemului de termoficare.
„Serviciul de termoficare este acum vulnerabil. Trebuie să devină un plus pentru București”, spune candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu propune modernizarea sistemului centralizat de termoficare din București pentru a reduce avariile și pierderile și a crește calitatea serviciului.
„Orașul are nevoie de o termoficare modernă, predictibilă și sustenabilă. Obiectivul major este reducerea avariilor, creșterea calității serviciului și scăderea pierderilor, prin investiții consistente, planificate pe termen lung. Bucureștiul are cel de-al doilea mega-sistem centralizat de termoficare din lume, după Moscova. A fost conceput să deservească cartierele construite de către comuniști și salba de industrii ale economiei comuniste din jurul lui. Elcen producea și produce energie electrică, iar ca produs secundar, rezultat din răcire, este agentul termic (apa caldă și căldură)”, adaugă Ciprian Ciucu, într-o postare pe Facebook.
de Roxana Neagu