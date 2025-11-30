Soluția lui Ciprian Ciucu pentru căldura din casele bucureștenilor

„Serviciul de termoficare este acum vulnerabil. Trebuie să devină un plus pentru București”, spune candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu.

Ciucu: Termoficare sigură, eficientă și mai ieftină

Ciprian Ciucu propune modernizarea sistemului centralizat de termoficare din București pentru a reduce avariile și pierderile și a crește calitatea serviciului.

„Orașul are nevoie de o termoficare modernă, predictibilă și sustenabilă. Obiectivul major este reducerea avariilor, creșterea calității serviciului și scăderea pierderilor, prin investiții consistente, planificate pe termen lung. Bucureștiul are cel de-al doilea mega-sistem centralizat de termoficare din lume, după Moscova. A fost conceput să deservească cartierele construite de către comuniști și salba de industrii ale economiei comuniste din jurul lui. Elcen producea și produce energie electrică, iar ca produs secundar, rezultat din răcire, este agentul termic (apa caldă și căldură)”, adaugă Ciprian Ciucu, într-o postare pe Facebook.

Beneficiile unui sistem funcțional centralizat de termoficare

Eficiență energetică ridicată – prin cogenerare (producerea simultană de căldură și electricitate), se utilizează mai bine combustibilul și se reduc pierderile;

Costuri mai mici pe termen lung – investițiile mari sunt suportate la nivel de oraș, nu individual-întreținerea și mentenanța sunt centralizate;

Reducerea poluării – emisiile sunt concentrate și pot fi controlate mai ușor; se pot instala filtre moderne și surse regenerabile (geotermal, pompe de căldură, căldură reziduală);

Siguranță și confort – nu există riscuri de explozie sau intoxicare cu gaze în apartamente (spre deosebire de centralele individuale);

Control urban integrat – permite managementul centralizat al energiei, echilibrarea sarcinii și intervenții coordonate la nivel de cartier;

Compatibil cu politici de mediu și eficiență – sistemul centralizat poate fi adaptat treptat la neutralitate climatică, fără a schimba echipamente în fiecare locuință.

