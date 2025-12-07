Rezultate exit-polluri CURS - Avangarde și INSCOP Research: Cine a câștigat Primăria Municipiului București

CURS - Avangarde, INSCOP Research și ARA prezintă, duminică seara, la ora 21:00, rezultatele exit-pollurilor pentru Primăria Municipiului București.
Vă prezentăm rezultatele exit-pollurilor la ieșirea de la urne pentru alegerile locale parțiale pentru funcția de Primar General al Capitalei. Acestea sunt valabile pentru ora 19:00, cu două ore înainte de închiderea urnelor.
Datele au fost culese pe 7 decembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului fiind de 3421 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație, sector) pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de 18 ani și peste, care a votat la alegerile pentru Primarul General al Capitalei. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.7% la un grad de încredere de 95%.
