Rezultate exit-polluri CURS - Avangarde și INSCOP Research: Cine a câștigat Primăria Municipiului București
Data actualizării: 21:13 07 Dec 2025 | Data publicării: 20:59 07 Dec 2025

Rezultate exit-polluri CURS - Avangarde și INSCOP Research: Cine a câștigat Primăria Municipiului București
Autor: Ioan-Radu Gava

candidati alegeri Bucuresti Candidați alegeri Primăria București 2025
 

CURS - Avangarde, INSCOP Research și ARA prezintă, duminică seara, la ora 21:00, rezultatele exit-pollurilor pentru Primăria Municipiului București.

Vă prezentăm rezultatele exit-pollurilor la ieșirea de la urne pentru alegerile locale parțiale pentru funcția de Primar General al Capitalei. Acestea sunt valabile pentru ora 19:00, cu două ore înainte de închiderea urnelor. 

Rezultate exit-poll CURS - Avangarde:

Rezultate exit-poll INSCOP Research:

  • Daniel Băluță (PSD): 26,1%;
  • Ciprian Ciucu (PNL): 31,7%;
  • Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR): 21,1%;
  • Cătălin Drulă (USR): 12,8%;
  • Ana-Maria Ciceală (SENS): 7%;

Datele au fost culese pe 7 decembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului fiind de 3421 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație, sector) pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de 18 ani și peste, care a votat la alegerile pentru Primarul General al Capitalei. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.7%  la un grad de încredere de 95%.

