Rezultate exit-polluri CURS - Avangarde și INSCOP Research: Cine a câștigat Primăria Municipiului București

Vă prezentăm rezultatele exit-pollurilor la ieșirea de la urne pentru alegerile locale parțiale pentru funcția de Primar General al Capitalei. Acestea sunt valabile pentru ora 19:00, cu două ore înainte de închiderea urnelor.

Rezultate exit-poll CURS - Avangarde:

Rezultate exit-poll INSCOP Research:

Daniel Băluță (PSD): 26,1%;

Ciprian Ciucu (PNL): 31,7%;

Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR): 21,1%;

Cătălin Drulă (USR): 12,8%;

Ana-Maria Ciceală (SENS): 7%;

Datele au fost culese pe 7 decembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului fiind de 3421 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație, sector) pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de 18 ani și peste, care a votat la alegerile pentru Primarul General al Capitalei. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.7% la un grad de încredere de 95%.

