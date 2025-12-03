„Eu vreau să mă întâlnesc cu cetățenii în stradă. La mine nicio întâlnire nu este aranjată. Totul este natural, totul este spontan”, a spus candidata la Primăria București într-un interviu la DC News.

Întrebată dacă s-a confruntat și cu bucureșteni nemulțumiți, Anca Alexandrescu a confirmat. Ea a povestit un episod petrecut chiar recent, la Piața Miniș:

„A fost un domn care m-a înjurat. Și am dat mâna cu el și l-am întrebat: «De ce vorbiți urât? Am înțeles, poate nu sunteți de acord cu mine». Iar el mi-a zis: «Că toți sunteți la fel, mințiți».” - a povestit Anca Alexandrescu.

Candidata a relatat că a continuat dialogul cu bărbatul, întrebându-l dacă același ton îl folosește și acasă, cu soția. Potrivit ei, acesta a răspuns afirmativ. „I-am zis: Hai să vă fie rușine”, a spus Anca Alexandrescu.

Ea a zis că încearcă să vorbească inclusiv cu cei care nu o susțin: „Eu am încercat, să știți, inclusiv cu cei care nu au fost de acord cu mine, să discut. Cu marea lor majoritate am avut un dialog”.

