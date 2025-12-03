Anca Alexandrescu a declarat că toate întâlnirile sale cu cetățenii se desfășoară natural, în stradă, fără scenarii sau oameni aduși special.
„Eu vreau să mă întâlnesc cu cetățenii în stradă. La mine nicio întâlnire nu este aranjată. Totul este natural, totul este spontan”, a spus candidata la Primăria București într-un interviu la DC News.
Întrebată dacă s-a confruntat și cu bucureșteni nemulțumiți, Anca Alexandrescu a confirmat. Ea a povestit un episod petrecut chiar recent, la Piața Miniș:
„Eu vreau să mă întâlnesc cu cetățenii în stradă. La mine nicio întâlnire nu este aranjată. Totul este natural, totul este spontan”, a zis Anca Alexandrescu.
„A fost un domn care m-a înjurat. Și am dat mâna cu el și l-am întrebat: «De ce vorbiți urât? Am înțeles, poate nu sunteți de acord cu mine». Iar el mi-a zis: «Că toți sunteți la fel, mințiți».” - a povestit Anca Alexandrescu.
Candidata a relatat că a continuat dialogul cu bărbatul, întrebându-l dacă același ton îl folosește și acasă, cu soția. Potrivit ei, acesta a răspuns afirmativ. „I-am zis: Hai să vă fie rușine”, a spus Anca Alexandrescu.
Ea a zis că încearcă să vorbească inclusiv cu cei care nu o susțin: „Eu am încercat, să știți, inclusiv cu cei care nu au fost de acord cu mine, să discut. Cu marea lor majoritate am avut un dialog”.
CITEȘTE ȘI: SONDAJ CURS pentru București. Capitala se joacă: Procentele candidaților pentru funcția de primar
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News