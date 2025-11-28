Daniel Băluță, înlocuit la primărie. Cine îi ia locul / video

„Vorbind cu oameni din Sectorul 4, mulți mi-au spus așa: „Dom’le, Băluță e un primar foarte bun, dar mă gândesc dacă îl votez la Primăria Generală, fiindcă nu știu ce se va întâmpla în Sectorul 4 fără el”. V-ați gândit la acest aspect? Unii oameni spun: „Nu vreau să fac experiențe. Mă simt bine cu Băluță în Sectorul 4, a schimbat fața locului”. Cine garantează că vine unul ca el?”, a zis Bogdan Chirieac.

Daniel Băluță a răspuns că tocmai el poate garanta continuitatea proiectelor începute, explicând că unele investiții majore pot fi finalizate doar din postura de primar general.

„Culmea, tot Daniel Băluță garantează acest lucru, pentru că obiective precum extinderea Bulevardului Metalurgiei sau pasajul care trebuie construit peste șoseaua Olteniței sunt proiecte nu doar importante, ci foarte importante pentru comunitatea noastră. Ele pot fi realizate doar din poziția de primar general.

Mai mult, la Primăria Sectorului 4 există o echipă matură, cu rezultate, condusă de viceprimarul Andrei Trocan, un tânăr de mare perspectivă. Sunt convins că, atunci când se va prezenta în fața alegătorilor, oamenii vor vedea că, în această formulă, Daniel Băluță, primar general, și Andrei Trocan, primar al Sectorului 4, vom putea face și mai multe pentru locuitorii sectorului”, a zis Daniel Băluță la DC Votez.

Daniel Băluță a vorbit și despre rolul echipei de la Sectorul 4, condusă de viceprimarul Andrei Trocan, despre care spune că are „mare perspectivă”

„Ați amintit de echipa pe care ați lăudat-o. Ce faceți? O luați cu dvs. la Primăria Generală?”, a zis Răzvan Dumitrescu.

„Nu, nu o iau, pentru că aș perturba funcționarea Primăriei Sectorului 4, iar acest lucru nu ar fi normal. Know-how-ul dobândit și calitatea pe care o am, aceea de a crea echipe, mă ajută să formez și alte structuri performante. Știu exact ce am de făcut. Nu am nevoie nici de timp de acomodare, nici să-mi dau seama din mers cum funcționează lucrurile. Discuțiile pe care le-am avut cu oamenii mi-au clarificat prioritățile.

Sunt convins că și în Primăria Municipiului București există oameni de valoare, cu care abia aștept să lucrez”, a zis Daniel Băluță, candidat la Primăria București.

Andrei Trocan