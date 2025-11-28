Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de Primar General al Municipiului București, inițiază procesul administrativ menit să soluționeze definitiv situația critică a termiei din Capitală.

Fuziunea între companiile Elcen și Termoenergetica

Într-un interviu la DC News, în cadrul emisiunii DC Votez, Daniel Băluță a propus fuziunea între companiile Elcen și Termoenergetica, o soluție care poate garanta atât derularea rapidă a investițiilor necesare pentru funcționarea conformă a sistemului de termoficare al Capitalei, cât și scăderea prețului de tranzacționare al gigacaloriei și, implicit, al facturilor care ajung în cutiile poștale ale cetățenilor.

„Chiar dacă regiunea e pe locul 10 în UE, bunăstarea nu este uniform distribuită, iar societatea e extrem de polarizată. Există oameni foarte bogați și oameni foarte săraci. Am stat de vorbă cu doamna Rodica din Colentina și mi-a zis: „Mamă, degeaba am apă caldă, dacă nu am bani să o plătesc!”

Este o realitate extrem de tristă. Eu am următoarea propunere: Oamenii cu venituri mai mici de 3000 lei să poată avea subvenție 100% pentru această gigacalorie, cu banii proveniți din această schimbare de funcționare a mecanismului, adică după fuziune. Nu mai putem sta așa, adică Elcen cu profitul, iar pierderile la Primărie și plătesc toți bucureștenii. Nu e corect acest lucru. Pentru a pune presiune pe Guvern, primul lucru pe care îl voi face este un referendum pe această temă, astfel încât bucureștenii să pună presiunea necesară pe Guvern să implementeze, în regim de urgență, această măsură pentru că așa nu se mai poate. Nu se mai poate să avem eterna problema cu apa calda, căldură, avarii sau oameni care nu au bani să plătească această căldură”, a zis Daniel Băluță la DC Votez.

