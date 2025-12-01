€ 5.0906
Politica

1 kilometru de șină de tramvai, 8 milioane de euro. Anca Alexandrescu l-a șocat pe Bogdan Chirieac: Să fie din aur? VIDEO
Data actualizării: 09:08 01 Dec 2025 | Data publicării: 08:43 01 Dec 2025

EXCLUSIV 1 kilometru de șină de tramvai, 8 milioane de euro. Anca Alexandrescu l-a șocat pe Bogdan Chirieac: Să fie din aur? VIDEO
Autor: Roxana Neagu

cand-isi-vor-relua-traseul-tramvaiele-liniei-25--alte-doua-linii-se-suspenda_07805100 Sursa foto: Agerpres
 

Candidata susținută de AUR la alegerile pentru Primăria Municipiului București, Anca Alexandrescu, a vorbit despre o lucrare cu o valoare uriașă. Analistul politic Bogdan Chirieac a fost uimit.

Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR la alegerile locale pentru funcția de primar general al Municipiului București, a vorbit despre o lucrare din București, care costă cât greutatea materialelor în aur. Analistul politic DCNews Bogdan Chirieac chiar s-a întrebat dacă peroanele sunt din aur. Inițial, contrariat de cifra dată de Anca Alexandrescu, în emisiunea DCVotez, analistul politic s-a gândit că poate e vreo eroare de monedă, spunându-i: poate sunt lei, Anca. Dar nu, sunt euro! Respectiv 18 kilometri de șină de tramvai în București costă capitala nu mai puțin de 150 de  milioane de euro. Contractul are o durată de 33 de luni de execuție și a început în septembrie.  Însuși primarul interimar Stelian Bujduveanu spunea, în conferință de presă, că este cel mai mare șantier de schimbare a șinelor de tramvai din București, cea mai mare investiție din toate loturile. 

Redăm dialogul din emisiunea DCVotez, de la DCNews, dintre candidata Anca Alexandrescu și analistul politic Bogdan Chirieac: 

Anca Alexandrescu: Astăzi am fost pe Bulevardul Basarabia, unde este un șantier, început în luna august, unul din cei 150 de kilometri din cei promiși de Nicușor Dan, când a spus că va schimba liniile de tramvai. Nu lucrează nimeni, este scoasă linia de tramvai...

Bogdan Chirieac: S-au terminat banii sau ce? 

Anca Alexandrescu: Știi cât costă proiectul? 

Bogdan Chirieac: Nu. 

1 kilometru de șină de tramvai, 8 milioane de euro

Anca Alexandrescu: 18 kilometri - 150 de milioane de euro. 

Bogdan Chirieac: Poate de lei, Anca. 

Anca Alexandrescu: Nu, de euro! 

Bogdan Chirieac: Păi și nu a venit miliția? 

Anca Alexandrescu: Păi a venit miliția pentru tot ce s-a întâmplat în București, când am urlat toți? 

Bogdan Chirieac: Să schimbi o șină de tramvai, 8 milioane de euro kilometrul? 

Să fie... peroane din aur? 

Anca Alexandrescu: Da, și să faci peroanele... 

Bogdan Chirieac: Păi peronul nu e din aur... sau o fi. 

Anca Alexandrescu: E altă șmecherie, când s-au cumpărat tramvaiele, au trebuit să modifice peroanele de tramvai. 

Bogdan Chirieac: Cum s-a întâmplat și la metrou. 

Prezent chiar la DCNews, fostul primar general Nicușor Dan, când era în funcție, în iunie 2024, promitea că ”în vara lui 2026, toate liniile de tramvai din București vor fi modernizate”. El spunea că vorbim despre 50 de kilometri de șină de tramvai, anunțând un ”mic deranj” pe ”Mihalache, Călărași, Barasab”: ”Sunt multe zone, o să fie un mic deranj, dar e nevoie să le facem și o să le facem”. 

Și credeți cumva că vom avea șine de tramvai ca-n ”afară”, aproape insesizabile pentru roțile mașinilor, care permit fluidizarea traficului în orașele aglomerate?

Ei bine, nu? Noi, românii, știm ce-i aia proprietate. Așa că fiecare mijloc de transport are ”calea lui”. Așa apar piste pentru biciclete și doar pentru biciclete, benzi de transport pentru autobuz și doar pentru autobuz, șine de tramvai pe care nu au cum să circule vehiculele cu roți de cauciuc și undeva, înghesuiți în nervi și întârzieri, pe una - două benzi sunt și șoferii - vinovații de serviciu că nu utilizează mijloacele de transport în comun atât de valoroase. Construim, pe bani mulți, fără proiect integrat și fără eficientizare. Nu ne gândim că pe unde trece tramvaiul, de exemplu, ar putea trece și STB-ul și că banda exclusivă ar putea fi o bandă în plus pentru mașini. De asemenea, pe mari bulevarde, avem trotuare cât o bandă de circulație, dar preferăm să colorăm carosabilul și, gata, ne mândrim cu reușitele - ”n” kilometri de piste de biciclete, fără a moderniza trotuarul sau fără a avea condiții moderne pentru bicicliști. 

