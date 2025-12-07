€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Politica Alegeri Primăria Capitalei 2025. Procedura de vot, explicată pas cu pas
Data publicării: 07:42 07 Dec 2025

Alegeri Primăria Capitalei 2025. Procedura de vot, explicată pas cu pas
Autor: Doinița Manic

vot alegeri locale Secție de votare. Sursa foto: Agerpres
 

Iată cum votezi la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025.

La alegerile locale parțiale din 7 decembrie pentru funcția de primar general al Bucureștiului, secțiile de votare sunt deschise între ora 7:00 și 21:00. La accesul în secție, alegătorii trebuie să prezinte actul de identitate operatorului de calculator.

VEZI ȘI: Alegeri 7 decembrie 2025: Câţi români sunt aşteptaţi la urne

Verificarea indentității

Documentul este scanat și verificat în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV). Operatorii introduc corect în sistem codul numeric personal al fiecărei persoane care se prezintă la urne.

Dacă SIMPV semnalează că alegătorul nu apare în listele electorale permanente, președintele secției de votare contactează Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, prin Centrul de preluare a apelurilor, potrivit Agerpres.

Operatorul poate verifica, atunci când este necesar, domiciliul sau reședința alegătorului în interfața ADV, pentru ca președintele secției să stabilească dacă persoana poate vota în acea locație. Aceeași procedură este valabilă și pentru alegătorii cu carte de identitate electronică.

Semnarea în liste și primirea buletinului

După validarea datelor în SIMPV, alegătorul merge în fața biroului electoral, unde semnează în lista permanentă, complementară sau suplimentară, după caz. Apoi primește buletinul de vot și ștampila „VOTAT”.

Dacă alegătorul nu poate semna din motive bine justificate, președintele secției face o mențiune în lista electorală, semnată și de un alt membru al biroului.

Cum se desfășoară votul în cabină

Alegătorii își exprimă opțiunea în cabine închise, aplicând ștampila în patrulaterul cu numele candidatului preferat. Buletinul se îndoaie astfel încât pagina albă cu ștampila de control să rămână la exterior, apoi se introduce în urnă fără a fi desfăcut.

O îndoire incorectă nu anulează votul, atâta timp cât secretul votului este păstrat. Dacă buletinul se deschide și votul devine vizibil, acesta se anulează, iar alegătorul primește o singură dată un nou buletin, mențiunea fiind consemnată în procesul-verbal.

Predarea ștampilei și aplicarea timbrului VOTAT

La final, ștampila „VOTAT” este predată președintelui secției. Pentru cei care votează cu cartea de identitate clasică, pe verso se aplică timbrul autocolant „VOTAT”, cu data scrutinului. Pe cărțile electronice de identitate nu se aplică timbru.

Ce se întâmplă când SIMPV semnalează vot multiplu

O persoană poate vota o singură dată. Votul multiplu reprezintă infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, amendă și interzicerea unor drepturi.

Dacă SIMPV indică faptul că alegătorul ar fi votat deja:

  • președintele secției îl informează despre semnalarea sistemului;
  • îi explică prevederile legale privind sancțiunile pentru vot multiplu.

Dacă persoana insistă să voteze, președintele contactează Centrul de preluare a apelurilor prin terminalul STS. Acolo este redirecționat către președintele secției unde alegătorul figurează ca votant, pentru verificarea semnăturii din liste.

Dacă semnătura nu este confirmată, iar alegătorul are domiciliul sau reședința în dreptul secției, acesta poate vota doar după completarea unei declarații pe propria răspundere privind neexercitarea dreptului de vot.

Dacă semnătura este confirmată, se aplică aceeași procedură: persoana poate vota doar dacă îndeplinește condițiile de domiciliu/reședință și completează declarația pe propria răspundere.

Toate declarațiile persoanelor semnalate în SIMPV se transmit de îndată către poliție.

Procedura în cazul contestării identității alegătorului

Dacă un candidat sau un alegător contestă identitatea unei persoane care se prezintă la vot, iar contestația este acceptată, președintele secției îl oprește de la vot pe alegătorul vizat.

Se întocmește un proces-verbal care include:

  • numărul secției, localitatea și sectorul;
  • numele, prenumele și CNP-ul persoanei contestate;
  • descrierea situației și modalitatea de verificare a identității;
  • numele și semnătura președintelui biroului;
  • data întocmirii actului.

Ulterior, președintele sesizează organele de poliție.

Închiderea votului la ora 21:00

La ora 21:00, președintele biroului electoral declară votarea încheiată și dispune închiderea secției de votare. Dacă la ora 21:00 mai sunt persoane care stau în rând pentru a vota, aceștia sunt așteptați pentru a-și exercita dreptul la vot, primind fiecare câte un bon de ordine.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alegeri primar 7 decembrie
Alegeri Primăria Capitalei 2025
alegeri 2025 bucuresti
alegeri primaria bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
BANCUL ZILEI: "Vrăjeală" în fața porții
Publicat acum 13 minute
Alegeri locale Primărie București, 7 decembrie 2025: Ciprian Ciucu (PNL), declarații
Publicat acum 15 minute
Horoscop Berbec 2026. Aflăm ce îți rezervă astrele de la Daniela Simulescu
Publicat acum 30 minute
Noua strategie de securitate a SUA: Reacția Rusiei
Publicat acum 44 minute
Alegeri locale Consiliul Județean Buzău, 7 decembrie 2025: Declarațiile candidaților
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Dec 2025
Răsvan Popescu: Bilă albă pentru Iohannis. Și-a spălat păcatele
Publicat pe 05 Dec 2025
Ciolacu va candida la CJ Buzău. Declarațiile unui medic pot schimba votul: „E adevărul. Ăsta-i telefonul care se dădea pe vremuri”
Publicat pe 05 Dec 2025
Ioana Dogioiu anunță că premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit. Soția îl însoțește în Austria pe banii ei
Publicat pe 05 Dec 2025
Andrei Caramitru, discuții "secrete" de la Palatul Cotroceni. Ce vrea, de fapt, Nicușor Dan. ”Situație foarte periculoasă”
Publicat pe 05 Dec 2025
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul care a zburat cu mașina printr-un sens giratoriu din Oradea / video viral
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine ați votat?
C. Drulă
D. Băluță
G. Burcea
C. Ciucu
A. Ciceală
L. Florea
Gh. Macovei
O. Crețu
M. Lasca
R. Lazăr
A. Alexandrescu
D. Trifu
Gh. Nețoiu
A. Negrotă
F. Titian
Trimite răspunsul
x close