Alegeri Primăria Capitalei 2025. Procedura de vot, explicată pas cu pas

La alegerile locale parțiale din 7 decembrie pentru funcția de primar general al Bucureștiului, secțiile de votare sunt deschise între ora 7:00 și 21:00. La accesul în secție, alegătorii trebuie să prezinte actul de identitate operatorului de calculator.

VEZI ȘI: Alegeri 7 decembrie 2025: Câţi români sunt aşteptaţi la urne

Verificarea indentității

Documentul este scanat și verificat în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV). Operatorii introduc corect în sistem codul numeric personal al fiecărei persoane care se prezintă la urne.

Dacă SIMPV semnalează că alegătorul nu apare în listele electorale permanente, președintele secției de votare contactează Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, prin Centrul de preluare a apelurilor, potrivit Agerpres.

Operatorul poate verifica, atunci când este necesar, domiciliul sau reședința alegătorului în interfața ADV, pentru ca președintele secției să stabilească dacă persoana poate vota în acea locație. Aceeași procedură este valabilă și pentru alegătorii cu carte de identitate electronică.

Semnarea în liste și primirea buletinului

După validarea datelor în SIMPV, alegătorul merge în fața biroului electoral, unde semnează în lista permanentă, complementară sau suplimentară, după caz. Apoi primește buletinul de vot și ștampila „VOTAT”.

Dacă alegătorul nu poate semna din motive bine justificate, președintele secției face o mențiune în lista electorală, semnată și de un alt membru al biroului.

Cum se desfășoară votul în cabină

Alegătorii își exprimă opțiunea în cabine închise, aplicând ștampila în patrulaterul cu numele candidatului preferat. Buletinul se îndoaie astfel încât pagina albă cu ștampila de control să rămână la exterior, apoi se introduce în urnă fără a fi desfăcut.

O îndoire incorectă nu anulează votul, atâta timp cât secretul votului este păstrat. Dacă buletinul se deschide și votul devine vizibil, acesta se anulează, iar alegătorul primește o singură dată un nou buletin, mențiunea fiind consemnată în procesul-verbal.

Predarea ștampilei și aplicarea timbrului VOTAT

La final, ștampila „VOTAT” este predată președintelui secției. Pentru cei care votează cu cartea de identitate clasică, pe verso se aplică timbrul autocolant „VOTAT”, cu data scrutinului. Pe cărțile electronice de identitate nu se aplică timbru.

Ce se întâmplă când SIMPV semnalează vot multiplu

O persoană poate vota o singură dată. Votul multiplu reprezintă infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, amendă și interzicerea unor drepturi.

Dacă SIMPV indică faptul că alegătorul ar fi votat deja:

președintele secției îl informează despre semnalarea sistemului;

îi explică prevederile legale privind sancțiunile pentru vot multiplu.

Dacă persoana insistă să voteze, președintele contactează Centrul de preluare a apelurilor prin terminalul STS. Acolo este redirecționat către președintele secției unde alegătorul figurează ca votant, pentru verificarea semnăturii din liste.

Dacă semnătura nu este confirmată, iar alegătorul are domiciliul sau reședința în dreptul secției, acesta poate vota doar după completarea unei declarații pe propria răspundere privind neexercitarea dreptului de vot.

Dacă semnătura este confirmată, se aplică aceeași procedură: persoana poate vota doar dacă îndeplinește condițiile de domiciliu/reședință și completează declarația pe propria răspundere.

Toate declarațiile persoanelor semnalate în SIMPV se transmit de îndată către poliție.

Procedura în cazul contestării identității alegătorului

Dacă un candidat sau un alegător contestă identitatea unei persoane care se prezintă la vot, iar contestația este acceptată, președintele secției îl oprește de la vot pe alegătorul vizat.

Se întocmește un proces-verbal care include:

numărul secției, localitatea și sectorul;

numele, prenumele și CNP-ul persoanei contestate;

descrierea situației și modalitatea de verificare a identității;

numele și semnătura președintelui biroului;

data întocmirii actului.

Ulterior, președintele sesizează organele de poliție.

Închiderea votului la ora 21:00

La ora 21:00, președintele biroului electoral declară votarea încheiată și dispune închiderea secției de votare. Dacă la ora 21:00 mai sunt persoane care stau în rând pentru a vota, aceștia sunt așteptați pentru a-și exercita dreptul la vot, primind fiecare câte un bon de ordine.