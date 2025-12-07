€ 5.0919
DCNews Politica Alegeri Alegeri locale București 2025 Prezența bucureștenilor la vot, ca-n piață. Psiholog Marinescu arată cine sunt imaturii politici din Capitală
Data actualizării: 13:37 07 Dec 2025 | Data publicării: 13:37 07 Dec 2025

EXCLUSIV Prezența bucureștenilor la vot, ca-n piață. Psiholog Marinescu arată cine sunt imaturii politici din Capitală
Autor: Iulia Horovei

alegeri locale bucuresti 2025 Un bărbat își exercită dreptul de vot la alegerile locale din București, 7 decembrie 2025. Sursa foto: Agerpres
 

Psihologul Ilie Marinescu explică, în exclusivitate pentru DC News, care sunt factorii care îi influențează pe bucureșteni să nu se prezinte la vot atât de activ cum s-ar fi așteptat mulți.

Psihologul Ilie Marinescu a explicat, în exclusivitate pentru DC News, ce anume influențează prezența la vot în ziua alegerilor locale pentru Primăria Capitalei.

Psiholog Marinescu: „Mulți au o formă de frondă față de alegeri, frustrarea e la nivel maxim în societate”

Potrivit specialistului, frustrarea oamenilor face ca prezența să nu fie deloc ridicată la urne.

„Sunt orgolii manifestate în spațiul public. Renunță tu, că eu sunt mai bun! Aici se vede... M-aș feri să zic că este anxietate în rândul alegătorilor, e vorba mai mult despre o frustrare. De aceea, poate și numărul de votanți la ora actuală e foarte mic.

Mulți au o formă de frondă față de alegeri, pentru că suntem într-o perioadă în care, într-adevăr, alegerile au fost una după alta, ca-ntr-un joc de Domino. Să sperăm că nu vor cădea în așa fel părțile. Frustrarea e la nivel maxim în societate”, a explicat psihologul Ilie Marinescu, la emisiunea DC Votez de la DC News.

Cetățenii „taxează” clasa politică prin absenteism. Marinescu: „Nu e o maturitate politică”

Ilie Marinescu a spus că oamenii, prin absenteism, îi taxează astfel pe candidați, deși acest lucru nu dă dovadă de „maturitate politică”, dar reprezintă revolta lor față de clasa politică românească.

Prezența la vot este exact ca prezența în piață a cumpărătorilor, adică e foarte mică. Reacția alegătorului față de cei care sunt în cursa electorală este exact ca-n piață. Nu mă mai duc! Este o formă de revoltă. Sunt oameni care au conștiința votului și oameni care se revoltă tocmai pe conștiința votului. De aceea apare acest număr mic de alegători până la ora asta.

Spre deosebire de alte alegeri, în care erau alegeri parlamentare, europarlamentare sau prezidențiale, până la ora asta era un număr mare de alegători. Dar acum, pentru că s-au întâmplat atâtea lucruri neplăcute în societate, și revolta oamenilor este: Îi taxez și eu, nu mă duc la vot!

Dar nu este o soluție bună, nu e o maturitate politică a cetățeanului. Nu-i în regulă. Ar trebui să se ducă să se exprime, pentru că, după aceea, toți au pretenții. Nu ai votat, atunci nu te mai plânge. Dar până diseară mai este timp, sunt oameni plecați în minivacanță, în provincie... Probabil că diseară va crește numărul de alegători”, a mai explicat specialistul, în exclusivitate pentru DC News.

x close