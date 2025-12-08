Ce au arătat sondajele INSCOP și ce a confirmat votul din 2025. Analiza lui Remus Ștefureac

Potrivit acestuia, INSCOP a indicat în mod constant că Ciprian Ciucu va câștiga alegerile, însă sondajele l-au subestimat, iar institutul a fost acuzat public că ar fi manipulat datele în favoarea lui Ciprian Ciucu, lucru pe care sociologul îl respinge ferm.

De asemenea, procentele pentru candidata Anca Alexandrescu au fost estimate corect, dar sondajele nu au clasat-o pe locul al doilea.

Rezultatul lui Daniel Băluță a fost supraestimat deoarece o parte dintre alegătorii săi nu s-au prezentat la vot în contextul unei prezențe foarte scăzute.

Sociologul a mai precizat că sondajele INSCOP au indicat corect nivelul lui Cătălin Drulă încă din 20 noiembrie. Cu toate acestea, institutul a fost atacat public de politicieni care acuzau că scorurile lui Ciprian Ciucu sunt exagerate și cele ale lui Cătălin Drulă prea mici.

VEZI ȘI: Eșecul lui Drulă îl face pe Fritz să ceară schimbări radicale: E nevoie de un proiect de reînnoire a USR

„Comparatia dintre REZULTATELE VOTULUI și SONDAJELE INSCOP publicate pe 7 decembrie, 4 decembrie și 20 noiembrie 2025.

Așa cum am procedat la fiecare alegeri, publicam comparația dintre Rezultatele oficiale ale votului și sondajele INSCOP publicate (Scenariile cu votanți mobilizați care au presupus o participare mai mică, așa cum a fost și pe 7 decembrie, în ziua votului).

Ce se observă din aceste grafice prezentate mai jos:

1. Sondajele INSCOP Research au subestimat rezultatul final al dlui. Ciucu. CULMEA culmilor, am avut parte zilele acestea de cele mai grave denigrări și dezinformări de la înființarea noastră, din partea unor politicieni, nu toți, ai unui partid care se descrie ca fiind onest și reformist. Am fost defăimați pe motiv că manipulăm pentru că indicăm scoruri prea mari pentru dl. Ciucu. În ultima săptămână, am fost singurul institut care a indicat că dl. Ciucu va câștiga alegerile, iar estimările noastre nu au fost prea mari, ci prea mici!

2. Sondajele INSCOP Research au indicat exact procentele pentru dna. Anca Alexandrescu, dar nu am reușit să identificăm clasarea sa pe locul 2. O posibilă explicație, mai jos.

3. Sondajele INSCOP Research au surpaestimat scorul dlui Băluță, sigura explicație pe care o putem identifica fiind faptul că cei care au declarat că vor vota pentru domnia sa, pur și simplu nu s-au mai prezentat la vot pe 7 decembrie, în contextul prezenței generale foarte scăzute (un record negativ în ultimul deceniu). Altfel spus, votanții domniei sale au fost mai puțin mobilizați. De altfel, în sondajele INSCOP anterioare datei de 7 decembrie și publicate de noi în mod transparent, și pe votanți mobilizați și pe votanți potențiali, a fost evident că pe participări mai mari, dl. Băluță obținea scoruri mai mari și pe participări mai mici, scoruri mai mici. Nu am detectat însă, din declarațiile participanților la sondaje, aceată prezență generală atât de mică, deci rămânem cu această supraestimare evidentă.

4. Sondajele INSCOP Research au identificat corect, încă de pe data de 20 noiembrie scorul dlui Drulă. Din acel moment, susținătorii domniei sale au declanșat o campanie agresivă de denigrări și dezinformări la adresa INSCOP, care a continuat până în după-amiaza zilei de ieri. În esență, ceea ce spuneau este că manipulăm opinia publică pentru că dăm scoruri prea mari pentru dl. Ciucu și prea mici pentru dl. Drulă. În realitate, scorurile noastre pentru dl. Ciucu au fost mai mici decât rezultatul final, iar scorul pentru dl. Drulă a fost similar, în marja rezultatului final. Grav este că în această campanie au fost implicați politicieni cu funcții oficiale care ar fi trebui să fie mai responsabili când calomniază în spațiul public companii private plătitoare oneste de taxe și impozite. Și mai grav este că toți acești politicieni aveau propriile cercetări sociologice care arătau scoruri identice cu ale INSCOP pentru dl. Drulă. Chiar am făcut un apel la publicarea acestora. Am înțeles că nu le-au publicat în timpul campaniei electorale. Dar oare, în numele respectului față de alegători, nu ar fi oest acum, când oricum campania s-a încheiat, ca domnii aceștia, sau alții de lângă ei, să publice sondajul lor intern din prima săptămână de campanie în care dl. Drulă avea 13% fix. M-aș aștepta la scuze la fel de publice pentru defăimările ultra-publice grave, deși știu că nu vor veni.

5. Sondajele INSCOP Research au identificat corect scorul dnei Ciceală, în marja de eroare.

6. Sondajele INSCOP Research au măsurat corect rezultatul obținut de alți candidați, cu excepția sondajului din 20 noiembrie când în cursă erau și alți candidați care între timp s-au retras din cursă (dl. Alexandru Zidaru, dl. Vlad Gheorghe, dl. Eugen Teodorovici)”, a transmis Remus Ștefureac.

VEZI ȘI: Surprizele de la Sectorul 4 la alegerile locale parțiale din București: USR, prăbușit în toate sectoarele

Prezența la vot, sub nivelul anticipat de sondaje

Potrivit sociologului, deși sondajele indicau o scădere a intenției de participare, INSCOP nu a detectat nivelul foarte mic (32,7%), cel mai scăzut din ultimul deceniu în București.

„7. Din declarațiile participanților la sondaje, nu am reușit să identificăm nivelul atât de mic de prezență (32,7%, - cea mai mică din București din ultimul deceniu). Din datele culese de sondaje, estimarea de prezenta bazată pe declarațiile respondenților a scăzut permanent în ultimele zile din ultima săptămână a campaniei electorale, dar niciodată la acest nivel atât de redus.

Una peste alta, nu au mai fost estimările perfecte de la alegerile prezidențiale când am înregistrat o diferență de doar 0.6 procente între sondajele INSCOP Research și rezultatele votului. Dar am avut estimări rezonabile, fiind singurii care am identificat câștigătorul alegerilor. Ieri, în ziua votului, am transmis tuturor celor care m-au întrebat de lungul zilei că dl. Ciucu va obține un scor de peste 30%,, cu toate că dinspre alte surse se auzeau cu totul alte date. Cu siguranță, am învățat și din sondajele excelente pe care le-am realizat în ultimul an și vom învăța și din erori.

Însă, în numele muncii colegilor mei, nu putem să acceptăm amestarea de-a valma a tuturor entităților de măsurare a opiniei publice. Este foarte adevărat că unele companii și-au bătut joc de meserie în această campanie. Analizați doar sondajele publicate în ultima săptămână. Nu este însă cazul INSCOP Research. Sunt, în România, destule companii serioase de sondare a opiniei publice care își fac treaba onest. Poate nu perfect, cu erori specifice muncii, dar care au tăria de a spune NU reflexului unor clienți politici de a le folosi pe post de agenți de manipulare.

Iar în final, un apel adresat tuturor. Ignorați pe viitor sondajele de opinie emise de entități care nu au un istoric relevant, pozitiv și dovedit între estimări și reuzultate. De asemenea, ignorați orce sondaje de opinie care NU indică entitatea care le-a comandat. Nu le citiți, nu le publicați. Nu vă ajută la nimic”, a transmis sociologul Remus Ștefureac pe pagina de Facebook.