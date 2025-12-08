Cristina Prună atacă dur conducerea USR: La asta trebuie să ne întoarcem. Altfel, USR va fi istorie

Cristina Prună l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru victoria din București și a atras atenția că partidul USR trebuie să revină la valorile care i-au adus încrederea oamenilor - meritocrație, CV-uri oneste, educație corectă și idei clare de dreapta.

De asemenea, aceasta a precizat că partidul trebuie să se concentreze pe reforma statului, nu pe funcții călduțe sau loialități de partid, altfel USR va dispărea.

„Felicitări lui Ciprian Ciucu pentru victoria din București!

USR este acum, din nou, la un moment de răscruce. Fie o ține tot așa, fie se întoarce la valorile care i-au adus încrederea oamenilor: meritocrație, CV-uri oneste, școala la timpul ei și idei clare de dreapta, nu sloganuri fără sens.

Trebuie să spunem adevărul. Chiar dacă e greu și voi fi atacată de unii pentru asta. USR-ul de acum nu este USR-ul onest care a avut succes altă dată.

USR-ul la construcția căruia am pus umărul nu a fost despre poziții ocupate pe bază de loialități de partid, funcții călduțe la stat cu orice preț sau cimentarea baronimii și nomenclaturii de partid.

USR-ul la construcția căruia am pus umărul a fost despre reforma statului, despre mai multă putere în mâna oamenilor și mai puțină la politicieni.

La asta trebuie să ne întoarcem. Altfel, USR va fi istorie”, a scris Cristina Prună pe pagina de Facebook.