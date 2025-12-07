€ 5.0919
DCNews Stiri Apele Române, intervenţie după imaginile de la Paltinu care au speriat internauţii
Data publicării: 16:48 07 Dec 2025

Apele Române, intervenţie după imaginile de la Paltinu care au speriat internauţii
Autor: Mihai Ciobanu

baraj paltinu_INQUAM_Photos_Ovidiu_Micsik Inquam Photos / Ovidiu Micsik / Baraj Paltinu
 

După ce pe reţelele de socializare au apărut imagini care ar arăta că la barajul Paltinu ar putea fi probleme tehnice, Apele Române au venit cu lămuriri.

Administrația Națională Apele Române informează că "imaginile apărute astăzi în spațiul public arată un comportament normal, specific sezonului rece".

Ce au transmis cei de la Apele Române: 

"Curgerea apei este uniformă și liniștită. Betonul nu prezintă fisuri, scurgeri continue sau semne de deteriorare. Nu există variații bruște, spumă excesivă sau apă tulbure – indicii ale unei avarii.

Ce înseamnă 'umectări'?

Pe suprafețele de beton ale construcțiilor hidrotehnice pot apărea zone umede, denumite tehnic 'umectări. Acestea sunt similare cu aburirea ferestrelor iarna sau cu urmele lăsate de ploaie pe fațada unei clădiri: apar la exterior, nu provin din interiorul structurii și dispar după ce suprafața se usucă.

În filmare se vede o curgere uniformă și liniștită, fără pulsații, spumă sau variații care ar sugera o problemă. Betonul nu prezintă fisuri, jeturi de apă sau alte semne de deteriorare.

Pe scurt: urmele vizibile sunt normale după ploi și nu indică infiltrații sau avarii ale construcției.

Aceste urme apar frecvent iarna sau după ploi, exact ca umezeala de pe geamuri sau gresie după duș. Sunt doar fenomene de suprafață, fără presiune și fără risc structural. Ele sunt mai evidente la rosturile dintre elementele de beton, zone proiectate special să permită mișcări naturale ale construcției pe timp de iarnă. Datele instrumentelor de monitorizare (pendule, rocmere, fisurometre, drenuri etc.) sunt în parametri normali. Nu s-au înregistrat infiltrații, tasări sau modificări ale structurii".

"Lucrarea hidrotehnică funcționează normal, în condiții de siguranță. Nu există nicio avarie", transmite Administrația Națională Apele Române.

paltinu
apele romane
