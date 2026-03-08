€ 5.0941
|
$ 4.3981
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3981
 
DCNews Stiri „Pandemia silențioasă” care afectează tot mai mulți oameni. Dr. Anca Trifan: Milioane de români suferă de această boală
Data publicării: 19:00 08 Mar 2026

EXCLUSIV „Pandemia silențioasă” care afectează tot mai mulți oameni. Dr. Anca Trifan: Milioane de români suferă de această boală
Autor: Elena Aurel

durere-burta-stomac_02685400 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @katemangostar

Ficatul gras non-alcoolic afectează tot mai mulți oameni, iar specialiștii avertizează că amploarea fenomenului este îngrijorătoare.

Dr. Anca Trifan, coordonatorul Institutului de Hepatologie și Gastroenterologie din Iași, a vorbit despre creșterea prevalenței ficatului gras în România și a explicat că studiile efectuate arată valori similare sau chiar mai mari decât cele raportate la nivel european.

„Unul din trei români, 6 milioane de oameni, suferă de boala ficatului gras dacă ne raportăm la statisticile europene”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Adevărat. Așa s-ar părea dacă ne raportăm la statisticile europene, dar nu numai. Noi avem multiple studii și teze de doctorat efectuate pe populația, cel puțin a Moldovei, și am încercat să evaluăm epidemiologia, prevalența bolii ficatului gras non-alcoolic - pentru că așa se chema până mai ieri - sau a ficatului steatozic asociat disfuncției metabolice - cum este astăzi numită afecțiunea - și am găsit date similare, dacă nu ceva mai mari decât cele raportate în Europa.

De altfel, se știe că există o tendință de creștere a prevalenței acestei afecțiuni în întreaga lume, creștere care este paralelă cu tendința de creștere a diabetului zaharat tip 2 și a obezității. Vorbim de altfel de trei pandemii silențioase, sau sindemii, și toate asociațiile profesionale care se ocupă cu aceste entități - adică cu obezitatea, cu diabetul zaharat și cu ficatul gras - încearcă să-și coordoneze activitatea și să încercăm împreună să oprim această creștere amenințătoare”, a spus dr. Anca Trifan. 

VEZI ȘI: Paradoxul medical: Poți avea ficat gras chiar dacă ești slab?

Ficatul gras non-alcoolic asociat disfuncției metabolice este o boală

Dr. Anca Trifan a atras atenția că ficatul gras asociat disfuncției metabolice afectează tot mai multe persoane și nu este doar o problemă a ficatului, ci este legat de obezitate, insulino-rezistență, diabet și riscuri cardiovasculare. 

„Este înfricoșător că una din trei persoane este afectată de această boală, pentru că ficatul gras non-alcoolic asociat disfuncției metabolice este o boală. Această afecțiune se referă nu numai la ficat. Ficatul este doar o porțiune dintr-un puzzle, pentru că, pe de o parte, poate fi supraponderea sau obezitatea - în marea majoritate a pacienților contribuie insulino-rezistența sau chiar diabetul zaharat - și mai există un aspect foarte important în afară de afectarea ficatului - afectarea cardiovasculară.

Deci și cardiologii sunt alături de noi în această luptă cu o afecțiune care cuprinde, de fapt, mai multe aspecte ale sănătății. Deci suntem obligați să facem ceva să oprim această creștere care pare, cel puțin la prima vedere, de neoprit.

Eu sunt sigură că nu este de neoprit și că împreună vom reuși să facem o schimbare, dacă nu pentru această generație, pentru generațiile care vor veni”, a spus dr. Anca Trifan la DC News și DC Medical. 

VEZI ȘI:  De ce este chirurgia robotică, soluția optimă pentru intervențiile în zonele delicate și greu accesibile

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Anca Trifan
ficat gras
boala ficat
obezitate
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 9-15 martie 2026
Publicat acum 26 minute
Ce spune Trump despre creșterea prețurilor la carburanți: Mesajul transmis americanilor
Publicat acum 37 minute
„Pandemia silențioasă” care afectează tot mai mulți oameni. Dr. Anca Trifan: Milioane de români suferă de această boală
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Zelenski are totuși niște cărți bune în mână: Experții ucraineni în combaterea dronelor merg în Orient să ajute SUA
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Accident pe Autostrada A3: Trafic restricționat după ce trei mașini au intrat în coliziune
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 16 minute
Poliția și mascații au descins în direct la România TV / foto în articol
Publicat acum 7 ore si 32 minute
A fost desemnat noul lider suprem al Iranului, succesorul ayatollahului Ali Khamenei. Update: Anunțul Israelului
Publicat acum 11 ore si 3 minute
Găsește pe cineva care se uită la tine așa cum se uită Țoiu la Ponta. Imagine de colecție / foto în articol
Publicat acum 11 ore si 21 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 9: A fost desemnat un nou lider suprem în Iran / China vorbește despre o confruntare cu SUA
Publicat acum 5 ore si 57 minute
Prima țară care raționalizează benzina și motorina din cauza războiului cu Iranul. Cozi imense la pompe / video viral
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close