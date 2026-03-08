„Pandemia silențioasă” care afectează tot mai mulți oameni. Dr. Anca Trifan: Milioane de români suferă de această boală

Dr. Anca Trifan, coordonatorul Institutului de Hepatologie și Gastroenterologie din Iași, a vorbit despre creșterea prevalenței ficatului gras în România și a explicat că studiile efectuate arată valori similare sau chiar mai mari decât cele raportate la nivel european.

„Unul din trei români, 6 milioane de oameni, suferă de boala ficatului gras dacă ne raportăm la statisticile europene”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Adevărat. Așa s-ar părea dacă ne raportăm la statisticile europene, dar nu numai. Noi avem multiple studii și teze de doctorat efectuate pe populația, cel puțin a Moldovei, și am încercat să evaluăm epidemiologia, prevalența bolii ficatului gras non-alcoolic - pentru că așa se chema până mai ieri - sau a ficatului steatozic asociat disfuncției metabolice - cum este astăzi numită afecțiunea - și am găsit date similare, dacă nu ceva mai mari decât cele raportate în Europa.

De altfel, se știe că există o tendință de creștere a prevalenței acestei afecțiuni în întreaga lume, creștere care este paralelă cu tendința de creștere a diabetului zaharat tip 2 și a obezității. Vorbim de altfel de trei pandemii silențioase, sau sindemii, și toate asociațiile profesionale care se ocupă cu aceste entități - adică cu obezitatea, cu diabetul zaharat și cu ficatul gras - încearcă să-și coordoneze activitatea și să încercăm împreună să oprim această creștere amenințătoare”, a spus dr. Anca Trifan.

VEZI ȘI: Paradoxul medical: Poți avea ficat gras chiar dacă ești slab?

Ficatul gras non-alcoolic asociat disfuncției metabolice este o boală

Dr. Anca Trifan a atras atenția că ficatul gras asociat disfuncției metabolice afectează tot mai multe persoane și nu este doar o problemă a ficatului, ci este legat de obezitate, insulino-rezistență, diabet și riscuri cardiovasculare.

„Este înfricoșător că una din trei persoane este afectată de această boală, pentru că ficatul gras non-alcoolic asociat disfuncției metabolice este o boală. Această afecțiune se referă nu numai la ficat. Ficatul este doar o porțiune dintr-un puzzle, pentru că, pe de o parte, poate fi supraponderea sau obezitatea - în marea majoritate a pacienților contribuie insulino-rezistența sau chiar diabetul zaharat - și mai există un aspect foarte important în afară de afectarea ficatului - afectarea cardiovasculară.

Deci și cardiologii sunt alături de noi în această luptă cu o afecțiune care cuprinde, de fapt, mai multe aspecte ale sănătății. Deci suntem obligați să facem ceva să oprim această creștere care pare, cel puțin la prima vedere, de neoprit.

Eu sunt sigură că nu este de neoprit și că împreună vom reuși să facem o schimbare, dacă nu pentru această generație, pentru generațiile care vor veni”, a spus dr. Anca Trifan la DC News și DC Medical.

VEZI ȘI: De ce este chirurgia robotică, soluția optimă pentru intervențiile în zonele delicate și greu accesibile

Video: