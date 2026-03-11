€ 5.0937
|
$ 4.3887
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3887
 
DCNews Lifestyle Cele mai sănătoase 5 alimente congelate care dezvoltă imunitatea și reduc inflamația
Data publicării: 14:57 11 Mar 2026

Cele mai sănătoase 5 alimente congelate care dezvoltă imunitatea și reduc inflamația
Autor: Tiberiu Vasile

fructe si legume congelate Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Nutriționiștii atrag atenția că cele mai sănătoase 5 alimente congelate care dezvoltă imunitatea și reduc inflamația pot fi deja în congelatorul tău. Aceste produse simple pot avea efecte importante asupra sănătății.

Tot mai mulți specialiști în nutriție spun că cele mai sănătoase 5 alimente congelate care dezvoltă imunitatea și reduc inflamația pot face diferența atunci când nu ai timp să gătești zilnic, dar vrei totuși să mănânci echilibrat. Produsele congelate sunt adesea subestimate, însă în realitate își păstrează mare parte dintre nutrienți și pot fi integrate ușor într-o dietă orientată spre reducerea inflamației din organism.

Raftul de produse congelate din supermarket nu este doar o soluție rapidă pentru cineva grăbit. Nutriționiștii spun că, în multe cazuri, aceste alimente sunt congelate imediat după recoltare sau procesare, ceea ce ajută la conservarea vitaminelor și mineralelor. Din acest motiv, ele pot deveni o variantă practică pentru cei care încearcă să își îmbunătățească alimentația fără să petreacă mult timp în bucătărie.

Printre produsele pe care specialiștii le recomandă să nu lipsească din congelator se numără câteva alimente simple, dar extrem de nutritive.

Pește congelat

Peștele gras este unul dintre cele mai importante alimente pentru reducerea inflamației. Somonul sau păstrăvul sunt cunoscute pentru conținutul lor ridicat de acizi grași omega-3, esențiali pentru sănătatea inimii.

„Peștii grași precum somonul sau păstrăvul oferă acizi grași omega-3, care reduc inflamația și susțin sănătatea cardiovasculară”, explică Samantha DeVito, nutriționist.

Există și variante cu gust mai delicat, precum bibanul sau codul. Acestea sunt preferate de multe persoane și pot avea, la rândul lor, efecte benefice asupra inflamației din organism, potrivit eatingwell.

Afine sălbatice

Afinele sălbatice congelate sunt considerate o adevărată sursă de antioxidanți. Conțin antocianine, compuși care protejează celulele și sprijină mecanismele naturale ale corpului împotriva inflamației.

Aceste fructe pot fi folosite rapid în smoothie-uri, combinate cu iaurt sau adăugate în fulgi de ovăz.

„Afinele sălbatice congelate sunt un aliment antiinflamator excelent de avut la îndemână - sunt bogate în antioxidanți, precum antocianinele, care ajută la protejarea celulelor și susțin răspunsul natural antiinflamator al organismului,” spune nutriționistul Maddy Kachelmuss.

Fasole lima

Fasolea lima este o leguminoasă bogată în fibre solubile. Aceste fibre hrănesc bacteriile benefice din intestin și contribuie la formarea unor acizi grași cu efect antiinflamator.

Consumul regulat poate ajuta la scăderea colesterolului LDL, la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge și la o digestie mai eficientă. În plus, este o sursă bună de nutrienți pentru sănătatea inimii.

Ananasul

Ananasul congelat este o alegere populară pentru smoothie-uri sau deserturi rapide. Fructul conține bromelaină și vitamina C, substanțe asociate cu reducerea inflamației.

Pe lângă efectele antioxidante, ananasul sprijină digestia și poate avea beneficii pentru imunitate și sănătatea articulațiilor. Este și un aliment cu puține calorii, cu efect diuretic și care poate contribui la metabolizarea grăsimilor. Varianta congelată este și mai ușor de folosit, deoarece nu necesită curățare sau tăiere.

Ghimbir congelat

Ghimbirul este cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatorii și antioxidante. Rădăcina conține compuși bioactivi care pot susține sistemul imunitar și pot reduce procesele inflamatorii din organism.

În multe magazine se găsește deja porționat, sub formă de cuburi congelate, ceea ce îl face ușor de adăugat în mâncăruri, sosuri sau ceaiuri.

În concluzie, cele mai sănătoase 5 alimente congelate care dezvoltă imunitatea și reduc inflamația pot fi o alegere practică pentru orice bucătărie. Peștele gras, fructele bogate în antioxidanți, leguminoasele și ingredientele naturale precum ghimbirul sau ananasul oferă nutrienți importanți și pot fi folosite rapid în numeroase rețete.

CITEȘTE ȘI: Așa arată alimentația celui mai longeviv bărbat (111 ani) din Statele Unite: Aceste trei alimente nu lipsesc niciodată
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alimente
stil de viata
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Profesor, acuzat că a sărutat o elevă de 12 ani: „A fost accidental, ea doar voia să mă îmbrățișeze”
Publicat acum 5 minute
“ELIXIRUL DRAGOSTEI” – Operă Comică în premieră la Sala Palatului pe 21 februarie 2027
Publicat acum 22 minute
Ebru Özkan Saban, actriţa din „Pe mâini bune”, destin ca în filme. De la vânzarea biletelor de autobuz la faima mondială
Publicat acum 22 minute
Vine decizia Parlamentului privind cererea SUA de a trimite noi forțe în România / VIDEO / LIVE TEXT
Publicat acum 45 minute
Prețurile la benzină au explodat în SUA. Motorina se scumpește și mai rapid
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 19 minute
Cine vrea ieșirea PSD de la guvernare. Cifra care spune tot
Publicat acum 7 ore si 11 minute
Schimbare de securitate pe Aeroportul Otopeni! Cu cât lichid puteți trece
Publicat acum 7 ore si 35 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 12. UE sancționează Iranul, Israelul anunță ofensivă nelimitată
Publicat acum 6 ore si 38 minute
Greșeala majoră a regimului de la Teheran care poate costa scump Iranul
Publicat acum 2 ore si 44 minute
Nivelul de alertă teroristă în România. SRI, precizările momentului
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close