Așa arată alimentația celui mai longeviv bărbat (111 ani) din Statele Unite: Aceste trei alimente nu lipsesc niciodată

Sunt oameni care depășesc 100 de ani. Aceștia devin obiect de studiu pentru specialiști, care încearcă să descopere ce au în comun și ce ar putea explica o viață atât de lungă și sănătoasă. În unele cazuri, genetica este cheia, însă în multe altele stilul de viață este un factor care merită luat în considerare.



Cele trei alimente indispensabile pentru Luis Cano



Născut în Columbia, Luis Cano și-a petrecut mare parte din viață în Statele Unite și, la 111 ani, a devenit cel mai longeviv bărbat din țară (despre care există date), după moartea predecesorului său în 2024. După cum a declarat pentru LongeviQuest, familia este fundamentală pentru starea sa emoțională: Cei 10 copii pe care i-a avut cu soția sa și familia care s-a extins de-a lungul timpului. Totuși, și alimentația a jucat un rol în viața sa lungă.

El spune că o mare parte din sănătatea sa se datorează unei alimentații sănătoase, pe care a menținut-o constant de-a lungul vieții. Printre alimentele care nu lipsesc niciodată de pe masa sa a menționat trei: Fasolea, avocado și legumele. Aceste alimente aduc beneficii importante pentru organism și sunt ideale pentru o dietă echilibrată.

Nu doar Cano susține importanța includerii fasolei în dietă. Experți în longevitate, precum Dan Buettner, afirmă că includerea unei cești de fasole pe zi poate adăuga până la patru ani de viață. Aceste leguminoase au un profil nutrițional foarte interesant: Sunt sărace în grăsimi, nu conțin colesterol și sunt bogate în proteine vegetale și fibre. Conțin fier, magneziu, potasiu și acid folic.

Alimentația este unul dintre pilonii fundamentali ai longevității, dar nu este singurul

Luis Cano a zis că nu fumează și nu consumă alcool și că a rămas activ mult timp. A făcut exerciții fizice în mod regulat până la vârsta de 105 ani. Aceștia sunt câțiva dintre factorii asupra cărora specialiștii par să fie de acord. Pentru o viață mai lungă este necesar să rămânem activi și să mâncăm sănătos (se pune accent pe fructe și legume), dar și să ne odihnim corespunzător, să avem o mentalitate pozitivă, să ne îngrijim relațiile sociale și să evităm stresul.

VEZI ȘI: De ce tot mai mulți sportivi mor pe teren. Dr. Anca Tâu: Adevărul este mai puțin spectaculos decât teoria conspirației