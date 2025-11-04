Ce s-ar întâmpla dacă o furtună solară extremă ar lovi Pământul astăzi: Europa tocmai a verificat acest lucru

Sondele, navele și sateliții ei sunt importanți pentru viața noastră, de la protecția în materie de securitate cibernetică până la furnizarea prognozei meteo.

Agenția Spațială Europeană (ESA) a dorit să răspundă unei întrebări pe care comunitatea științifică și-o pune de ceva timp: Ce s-ar întâmpla dacă o furtună solară extremă ar lovi Pământul astăzi?

Simularea unei furtuni solare extreme



În anul 1859 a avut loc cea mai puternică furtună geomagnetică înregistrată vreodată. Este cunoscută drept Evenimentul Carrington și a provocat apariția aurorelor vizibile până și în Caraibe. Acel fenomen a scos din funcțiune primele sisteme telegrafice.

Diferența este că, în prezent, dispunem de mult mai multă tehnologie activă în fiecare colț al Pământului. Din acest motiv, Agenția Spațială Europeană (ESA) a vrut să verifice ce s-ar întâmpla dacă un fenomen de o asemenea amploare s-ar repeta. Testul, desfășurat la Centrul European de Operațiuni Spațiale (ESOC) din Darmstadt (Germania), a recreat o erupție solară din categoria celor mai intense pe care le poate emite Soarele, urmată de o ejecție de masă coronală (CME) îndreptată direct spre planeta noastră.

În doar opt minute, radiația ar afecta sistemele GPS, comunicațiile radio și radarele. Câteva ore mai târziu, particulele încărcate și norul de plasmă, călătorind cu viteze de până la 2000 km/s, ar provoca defecțiuni la sateliți, suprasarcini în rețelele electrice și un haos global în sistemele de navigație.

„Pe Pământ s-ar putea observa aurore boreale spectaculoase, în timp ce furtuna ar prăbuși rețeaua electrică și ar provoca supratensiuni periculoase în structuri metalice întinse, precum liniile de înaltă tensiune”, adaugă ESA în raportul său.

Până în prezent, nu se mai încercase o astfel de simulare, iar exercițiul a transmis un mesaj clar: la peste 160 de ani după Evenimentul Carrington, cu o planetă total dependentă de tehnologie, nicio navă, satelit sau rețea terestră nu ar fi complet în siguranță.

Am reveni, practic, la secolul al XIX-lea



Într-o furtună solară extremă, atmosfera terestră s-ar dilata, oferind o rezistență de până la patru ori mai mare sateliților, care ar trebui să folosească mai mult combustibil pentru a se menține pe orbită. ceea ce le-ar scurta semnificativ viața utilă.

Fluxul imens de energie emis de Soare poate provoca daune tuturor sateliților aflați pe orbită. Cei aflați pe orbita joasă a Pământului sunt de obicei mai protejați de atmosferă și de câmpul magnetic, dar o explozie de magnitudinea Evenimentului Carrington nu ar lăsa nicio navă spațială neatinsă.

Deși furtunile solare extreme sunt rare, experții avertizează că nu este o chestiune de „dacă”, ci de „când”. Iar atunci când se va produce, efectele ar putea fi devastatoare, conform 20min.es.