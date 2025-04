Au înflorit bujorii de stepă. Locul unic în Europa se află în Zau de Câmpie, unde cu grijă, iubire și devotament, istoria minunatei flori merge mai departe

”Cu o oarecare întârziere față de anii trecuți, dar totuși în grafic, azi dimineață am avut bucuria să găsesc trei bujori înfloriți iar acesta este cel mai frumos, care simbolic dă START-ul sezonului de vizitare! Zilele următoare se vor deschide tot mai mulți iar noi vă invităm să îi admirați! Ca de obicei vă rugăm să respectați indicatoarele din rezervație, să păstrați poteca de vizitare pentru a nu călca alte plante și bujori mici, să respectați zona și delimitările ei! Apreciez un SHARE! Mulțumesc! Vă așteptăm!” arată mesajul publicat de custodele rezervației, Ciprian Cenan.

Rezervația este unică în Europa

Rezervaţia de Bujori de Stepă (Paeonia tenuifolia) de la Zau de Câmpie, unică din Europa şi cel mai înalt loc din lume în care această floare s-a adaptat, este situată la 5 kilometri de centrul comunei, într-un cadru natural neatins de modernizare, în mijlocul naturii.



Bujorii de Stepă de la Zau de Câmpie înfloresc în perioada aprilie-mai, uneori până în iunie, în funcţie de temperatură, rămân înfloriţi doar şapte zile, au o înălţime între 10 până la 30 de centimetri şi au florile de culoarea roşu aprins, care le conferă un farmec unic.



Pe lângă legenda care circulă în Zau de Câmpie, există şi o serie de documente care atestă faptul că rezervaţia mureşeană de bujori de stepă a fost înfiinţată în 1932 de academicianul Alexandru Borza, considerat fondatorul şcolii româneşti de botanică, iar suprafaţa iniţială era de 2,5 hectare.



Persoana care a salvat bujorul de stepă de la dispariţie şi a extins suprafaţa rezervaţiei la 3,5 hectare, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, este regretatul Marcu Sâncrăianu, din Zau de Câmpie.



Rezervaţia de bujori de stepă de la Zau de Câmpie a fost dezvoltată datorită efortului de peste 60 de ani depus de Marcu Sâncrăianu, care i-a îngrijit până la vârsta de 91 de ani, continuat de ucenicul acestuia, Octavian Călugăr, din 2008 până în luna septembrie 2017, când a fost răpus de o boală de inimă, iar din 2017, custode onorific a devenit Ciprian Cenan.



Primele referiri privind Bujorul de Stepă de la Zau de Câmpie au fost făcute în anul 1846, când floarea a fost expusă la Viena, într-un ierbar, cu ocazia prezentării florei Transilvaniei.



Şi autorităţile locale din Sânpetru de Câmpie au anunţat că au înflorit ghegheţii de pe Dealul Clejiei, o floare identificată de specialişti ca fiind ruscuţa sau ruşcuţa de primăvară (Adonis vernalis), căreia localnicii îi mai spun şi bujorul galben, care atrage tot mai mulţi turişti în zonă.



Ruscuţa sau ruşcuţa de primăvară este o plantă erbacee perenă, cunoscută sub mai multe denumiri populare, cum ar fi ghegheţi, gheghiţei, floarea-Paştelui, bulbuc, buruiana-calului, buruiană de talan, dediţei galbeni, scânteiţă etc, şi împresoară an de an Dealul Clejiei din Sânpetru de Câmpie, spectacolul galben fiind deliciul publicului în special în ultimii trei ani..

