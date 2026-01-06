Fabrică ilegală de droguri descoperită la Cluj: 20.000 de colete și un „chimist” în spatele traficanților

O fabrică ilegală de droguri descoperită în județul Cluj stă la baza unuia dintre cele mai complexe dosare de trafic de substanțe dopante și produse psihoactive instrumentate în ultimii ani. Un tânăr clujean a fost trimis în judecată, fiind acuzat că, începând cu primele luni ale lui 2023, a devenit „chimistul” unei grupări de crimă organizată care producea și punea pe piață substanțe cu grad ridicat de risc.

Anchetatorii susțin că activitatea se desfășura într-o locație clandestină dintr-o localitate clujeană, unde erau manipulate materii prime și compuși interziși, în afara oricărui cadru legal.

Potrivit datelor din dosar, faptele s-ar fi derulat

Potrivit datelor din dosar, faptele s-ar fi derulat pe o perioadă lungă, între ianuarie 2023 și mai 2024, conform informațiilor publicate de actualdecluj.ro. În acest interval, structura infracțională ar fi produs aproape 20.000 de colete cu substanțe dopante, pregătite pentru livrare.

Distribuția nu se făcea la întâmplare. Procurorii arată că pachetele erau expediate prin firme de curierat, dar și prin companii controlate direct de membrii grupării. O parte din marfă a depășit granițele țării, peste 200 de colete fiind trimise în afara României, în cadrul unei rețele de vânzare cu ramificații internaționale.

Capturi de proporții în urma perchezițiilor

În timpul descinderilor efectuate de anchetatori, au fost identificate cantități impresionante de materiale. Este vorba despre peste 2,5 tone de materii prime, alături de sute de mii de fiole, comprimate și flacoane. Aceste descoperiri au consolidat ipoteza procurorilor privind funcționarea unei fabrici ilegale de droguri cu capacitate mare de producție, pe teritoriul județului Cluj.

În același dosar, tânărul este acuzat că ar fi produs și distribuit fără autorizație sibutramină, o substanță psihoactivă interzisă. Anchetatorii mai susțin că infrastructura creată pentru trafic ar fi fost utilizată și pentru spălarea banilor obținuți din aceste acțiuni ilegale.

Bani găsiți la percheziții, sechestru menținut de instanță

La perchezițiile din mai 2024, desfășurate inclusiv la domiciliul mamei inculpatului, anchetatorii au descoperit aproximativ 38.000 de euro și 25.000 de lei. Ulterior, tânărul a recunoscut că sumele îi aparțin.

Tribunalul Cluj a analizat cererea de ridicare a sechestrului, însă a decis menținerea măsurii. Judecătorii au motivat că banii pot face obiectul confiscării speciale și sunt necesari pentru acoperirea cheltuielilor judiciare.

„Chimistul” rețelei, considerat element central

Instanța a descris mecanismul infracțional drept unul bine organizat, cu o funcționare apropiată de un model industrial. În acest context, rolul inculpatului nu a fost considerat secundar. Din contră, judecătorii au arătat că acesta ar fi avut o poziție-cheie, fiind responsabil direct de producerea stupefiantelor.

În motivare apare și o conversație ambientală în care tânărul ar fi declarat explicit că banii îi aparțin, precizând că se află „la mama”. Tribunalul a interpretat această afirmație ca o asumare clară a sumelor, mențiunea referindu-se strict la locul unde erau ținute.

Un dosar de amploare, cu 14 inculpați

Cazul este considerat unul dintre cele mai voluminoase instrumentate la Cluj în zona traficului de substanțe. Dosarul cuprinde 90 de volume de probe și vizează 14 inculpați. Cei mai mulți dintre aceștia, inclusiv tânărul indicat drept „chimistul” grupării, au optat pentru procedura simplificată, recunoscând faptele. Hotărârea privind menținerea sechestrului a fost pronunțată pe 29 decembrie 2025 și putea fi contestată.

Anchetatorii subliniază că dosarul scoate la iveală dimensiunea reală a unei fabrici ilegale de droguri, care a funcționat în Cluj și a alimentat piața cu zeci de mii de colete dopante, pe o perioadă îndelungată, conform actualdecluj.ro.

CITEȘTE ȘI: Ninsorile au declanșat o criză neașteptată la Cluj: Produsul care se epuizează rapid în magazine