Ninsorile au declanșat o criză neașteptată la Cluj: Produsul care se epuizează rapid în magazine

Săniile au devenit un articol sportiv foarte căutat în Cluj-Napoca, la început de ianuarie 2026. Stocurile de sănii din magazine se epuizează rapid, fiind o disponibilitate limitată a produselor, cauzând situații neplăcute pentru unii părinți.

“Cine știe unde găsim de cumpărat sănii?“

Pe grupurile de părinți și mămici, de pe rețelele sociale din Cluj, întrebarea cea mai frecvent adresată iarna aceasta este: “Cine știe unde găsim de cumpărat sănii?“. Iar cele mai frecvente răspunsuri sunt: “Peste tot este stoc epuizat“. Puține persoane afirmă că au reușit să cumpere de la magazinul “X“sau “Y“, iar cei care se pot “lăuda“ cu achiziția unei sănii evidențiază că stocurile s-au epuizat la câteva minute de la deschiderea magazinelor.

Situație bizară cu o comandă online, din cauza cererii uriașe de sănii

Acest lucru s-a întâmplat și la un magazin de articole sportive dintr-un mall din Cluj. Magazinul s-a deschis astăzi la ora 10, iar în câteva minute clienții au dat năvală și au golit raftul cu sănii, în timp ce alții au comandat online, de pe site-ul magazinului, cu punct de livrare magazinul.

Și eu am comandat online o sanie, la ora 7 dimineața, de pe site-ul magazinului respectiv, cu punct de livrare în magazin, știind că este o cerere uriașă. În momentul în care am comandat-o, mai erau 7 produse în stoc. Am înregistrat comanda, am achitat online, rămănând doar să merg la magazin, după ce se deschide, începând cu ora 10:00, pentru a ridica sania mult așteptată pentru copil.

Surpriză înainte de deschiderea magazinului

Surpriza cea mare a venit, printr-un mail, de la magazin, la ora 09:55, cu un mesaj prin care mi se spunea că a fost anulată comanda, iar la 09:57 m-au înștiințat, printr-un alt mail, că returul banilor a fost procesat, într-un termen de 3-14 zile lucrătoare voi primi suma de bani înapoi în cont.

Dar cum s-a ajuns la această situație? Am contactat telefonic magazinul. Mi-au explicat că și astăzi au fost numeroase comenzi online. Chiar dacă în momentul în care am făcut comanda, iar pe site era afișat un număr de 7 produse în stoc, de fapt, în acel moment zeci de oameni făceau același lucru ca și mine, comandau săniile. Criteriul de departajare a fost ordinea comenzilor.

Care este pontul, cum poți să cumperi o sanie pentru copilul tău, cu o astfel de cerere uriașă

Practic, s-a ajuns, din nou, în situația în care cererea a fost atât de mare, încât stocul nu a putut onora toate comenzile.

Pontul este să fii prezent, exact la ora 10:00, când se deschide magazinul, să cumperi direct de la raft, după ce verifici / întrebi în prealabil dacă vor avea pe stoc produsul.

Vezi și - Iarnă în toată regula în mare parte din țară. Circulație restricționată pe DN1