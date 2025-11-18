Un cititor DC News ne-a semnalat o posibilă problemă cu privire la unele sticle de apă Aqua Carpatica.
Persoana în cauză a returnat un bax de apă de la brandul menționat, după ce l-a cumpărat de la un magazin Kaufland din Cluj-Napoca. Cititorul acuză că apa ar avea ”un gust ciudat, de medicament”.
”Am cumpărat un bax de apă Aqua Carpatica. După ce am deschis mai multe sticle, am constatat că are un gust ciudat, de medicament. Am mers să returnez apa și am primit banii înapoi. Șefa de magazin a constatat ce am sesizat, a preluat baxul de apă și le-a dus înapoi în depozit. Nu este normal așa ceva, mai multe persoane au sesizat pe rețelele sociale despre problema asta și nu s-au luat măsuri”, a transmis cititorul DC News.
De asemenea, pe rețelele sociale mai multe persoane se plâng de gustul apei, afirmând că ar avea ”gust ciudat, de medicamente, miroase foarte urât”.
”La 3 noaptea m-am trezit de sete. Am deschis minibarul de la hotel. Am desfăcut apa plată și am băut cam atât din ea. Totul ok, până acum. M-a apucat pofta de apă minerală, am deschis o sticlă și am băut o gură. Are un gust ciudat, într-adevăr, de medicament. Și mi-am adus aminte că am văzut pe TikTok, că Aqua Carpatica are ceva probleme, în ultimul timp. Și pentru că am simțit gustul acesta, am intrat iar pe TikTok și am văzut că mulți oameni s-au îmbolnăvit după ce au băut apa aceasta (n.red. foto și video mai jos), adică au făcut, fie infecție în gât, fie au avut ceva la stomac”, a spus Tabita Ciriello, într-un cip postat pe TikTok, devenit viral, cu mii de distribuiri și aprecieri.
”Întrebarea este ce pățesc eu dacă am băut din apa asta? Nici apa nu mai este sigură în ziua de astăzi. Acum trebuie să mă gândesc ce cumpăr, că poate mi se face rău, poate mă îmbolnăvesc sau pățesc ceva, ce se întâmplă cu lumea asta?, a adăugat Tabita Ciriello.
În urma acestor acuzații grave, DC News a contactat Aqua Carpatica pentru un punct de vedere.
