Persoana în cauză a returnat un bax de apă de la brandul menționat, după ce l-a cumpărat de la un magazin Kaufland din Cluj-Napoca. Cititorul acuză că apa ar avea ”un gust ciudat, de medicament”.

”Am cumpărat un bax de apă Aqua Carpatica. După ce am deschis mai multe sticle, am constatat că are un gust ciudat, de medicament. Am mers să returnez apa și am primit banii înapoi. Șefa de magazin a constatat ce am sesizat, a preluat baxul de apă și le-a dus înapoi în depozit. Nu este normal așa ceva, mai multe persoane au sesizat pe rețelele sociale despre problema asta și nu s-au luat măsuri”, a transmis cititorul DC News.

Acuzații grave lansate și pe rețelele sociale

De asemenea, pe rețelele sociale mai multe persoane se plâng de gustul apei, afirmând că ar avea ”gust ciudat, de medicamente, miroase foarte urât”.

”La 3 noaptea m-am trezit de sete. Am deschis minibarul de la hotel. Am desfăcut apa plată și am băut cam atât din ea. Totul ok, până acum. M-a apucat pofta de apă minerală, am deschis o sticlă și am băut o gură. Are un gust ciudat, într-adevăr, de medicament. Și mi-am adus aminte că am văzut pe TikTok, că Aqua Carpatica are ceva probleme, în ultimul timp. Și pentru că am simțit gustul acesta, am intrat iar pe TikTok și am văzut că mulți oameni s-au îmbolnăvit după ce au băut apa aceasta (n.red. foto și video mai jos), adică au făcut, fie infecție în gât, fie au avut ceva la stomac”, a spus Tabita Ciriello, într-un cip postat pe TikTok, devenit viral, cu mii de distribuiri și aprecieri.

”Întrebarea este ce pățesc eu dacă am băut din apa asta? Nici apa nu mai este sigură în ziua de astăzi. Acum trebuie să mă gândesc ce cumpăr, că poate mi se face rău, poate mă îmbolnăvesc sau pățesc ceva, ce se întâmplă cu lumea asta?, a adăugat Tabita Ciriello.

În timp ce unii internauții au luat în derâdere subiectul, scriind ironii la postarea Tabitei Ciriello, alții au scris că au pățit la fel cu apa, scriind următoarele comentarii: ”Și mie mi s-a întâmplat cu un bax întreg de 2 litri. Poate sunt vechi nu știu”, ”Are dreptate, apa miroase foarte urât”, ”Am pățit și eu. Cu siguranță, nu o să mai beau o perioadă, dezamăgitor și răspunsul lor, după ce le-am dat mail”, ”Apa asta este adusă din Franța, de asta are gust de medicamente”, ”Așa este. Eu cumpăr la sticlă mică, de 0,5 litri pentru băiat la școală și a spus că are gust de pastile. Să se sesizeze careva!”.

”Adevărat, are gust de antibiotic”, ”Mai multe persoane s-au plâns, în ultimele două săptămâni, de acest brand de apă”, ”Da, este o problemă, are un gust oribil”, ”Exact, așa am pățit și noi acum câteva luni și soțul meu i-a sunat. Au spus că vor reveni pe e-mail cu explicații și banii înapoi, dar nici până în ziua de astăzi n-au mai revenit”, sunt alte câteva comentarii. Mai mult, unii internauți acuză și alte branduri de apă că ar avea gust de medicamente.

În urma acestor acuzații grave, DC News a contactat Aqua Carpatica pentru un punct de vedere.

Abaterile identificate de ANPC la distribuitori, producători, magazine ce comercializează apă

ANPC a făcut un control major în 2025 și a identificat probleme la mai mulți operatori de apă minerală sau de izvor.

De exemplu, conform datelor publicate de ANPC, între 1–11 iulie 2025, instituția a controlat 687 operatori, respectiv distribuitori, producători, magazine, care comercializează apă minerală și de izvor.

Au fost verificate aproximativ 1,8 milioane litri de apă, din care 100.000 de litri nu respectau prevederile legale, transmite Agerpres. Ca urmare a abaterilor, ANPC a aplicat 395 amenzi și 180 avertismente, totalizând suma de 1,9 milioane lei. ANPC a ordonat retragerea permanentă a peste 65.000 litri de apă care nu ar fi fost depozitate corect sau prezentau „caracteristici organoleptice neconforme”.

Abaterile identificate de ANPC includ: depozitare improprie (de exemplu, sticle ținute la soare), lipsa buletinelor de analiză, etichetare neconformă sau traducere incorectă, ambalaje deteriorate etc.

Sfaturi pentru consumatori

ANPC transmite consumatorilor să verifice eticheta sticlelor, să urmărească eventuale suspensii în apă (poate fi semn al depozitării improprii) și să păstreze bonul de casă, în caz de reclamație.