Don Bryant, coautor al piesei "I Can't Stand the Rain", a murit / Video

Don Bryant a murit la vârsta de 83 de ani, potrivit unui anunţ publicat pe pagina de Facebook a artistului, transmite luni agenţia EFE.

Cine au fost Don Bryant şi soţia sa, Ann Peebles

Cântăreţul de soul Don Bryant şi soţia sa, Ann Peebles, au fost unul dintre cele mai de succes cupluri de pe scena soul-ului sudic american. Apoi, Don Bryant şi-a lansat cariera solo, la vârsta de 75 de ani.

"Ne dorim ca toţi prietenii şi fanii lui Don Bryant din întreaga lume să ştie că a decedat vineri dimineaţă, la vârsta de 83 de ani. Lui Don i-a plăcut să împărtăşească muzica şi cântecele sale cu voi toţi şi i-a făcut o mare bucurie să interpreteze şi să înregistreze muzică nouă. Era foarte recunoscător tuturor celor care au făcut parte din călătoria sa muzicală şi care l-au susţinut pe parcurs", conform unui mesaj postat pe rețelele sociale.

"I Can't Stand the Rain", piesa devenită un clasic al muzicii pop

Conform unui articol publicat luni în The New York Times, Bryant şi soţia sa au ajuns cunoscuţi la nivel internaţional datorită piesei "I Can't Stand the Rain".

Cântecul a devenit un clasic al muzicii pop. El a fost interpretat iniţial de Peebles, fiind rezultatul unei colaborări între artistă, Don Bryant şi Bernard Miller.

Ritmul şi aranjamentele sale, ce includ picături de ploaie realizate de un timbal electric, au transformat melodia într-un succes în anul 1973. Mai mult, sunt caracteristici recognoscibile în versiuni ale multor artişti, precum Tina Turner şi Missy Elliott.

"Cele mai memorabile din era muzicii soul"

În anii '90, The St. Louis Post-Dispatch a scris că albumele lui Peebles din această perioadă se numărau "printre cele mai memorabile din era muzicii soul", iar The Guardian a descris-o drept "una dintre puţinele cântăreţe a căror fuziune de country, blues şi gospel a contribuit la formarea sunetului distinctiv al soul-ului sudic" american, notează The New York Times.

Video

Donald Maurice Bryant s-a născut în Memphis, Tennessee, la data de 4 aprilie 1942, notează Agerpres.