A murit veteranul de război Ion Vasile Banu, recent decorat de Nicușor Dan

Colonelul (r) Ion Vasile Banu, decorat recent de președintele Nicușor Dan, a murit duminică, 28 decembrie, la vârsta de 107 ani. Informația a fost transmisă de familia sa, pe rețelele de socializare, și confirmată de Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”.

Ion Vasile Banu s-a născut în comuna Glodeni (Deal), județul Dâmbovița, la 1 august 1918 (cu câteva luni înainte de Adunarea Națională de la Alba Iulia). El a intrat în armată la vârsta de 21 de ani, luptând în 1941 pentru eliberarea Basarabiei și pe frontul de la Cotul Donului în 1942.

Veteranul Ion Vasile Banu la împlinirea vârstei de 107 ani. Sursa foto: Facebook, Nicușor Dan

„Venerabilul veteran de război si-a făcut datoria cu prisosință pe câmpul de luptă, în campaniile pentru eliberarea Basarabiei și, dincolo de Nistru, în bătăliile crâncene de la Cotul Donului, comportându-se ca un erou”, a transmis asociația.

Decorat cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler

„Cu prilejul Zilei Naționale a României, l-am decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.

La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară. Curajul, sacrificiul și demnitatea cu care și-a servit patria sunt lecții care ne obligă să ne plecăm cu respect în fața sa. Distincția pe care i-am conferit-o este un gest de recunoaștere pentru serviciile sale militare excepționale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar și pentru implicarea sa neobosită în viața comunității după încheierea conflictului.

Suntem și vom rămâne datori să îi cinstim pe cei care au apărat cu prețul vieții idealurile noastre de libertate. Datorită lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică și europeană. În acest an, aceasta este singura decorație conferită cu prilejul zilei de 1 Decembrie, un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generații de eroi care au scris cu sângele lor destinul țării noastre”, transmitea, pe 1 Decembrie, Nicușor Dan.

