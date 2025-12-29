€ 5.0890
Chivu începe noul an 2026 în fotoliul de lider al Serie A cu Inter
Data publicării: 09:21 29 Dec 2025

Chivu începe noul an 2026 în fotoliul de lider al Serie A cu Inter
Autor: Andrei Itu

cristi_chivu_ager_14949900 Sursa: Agerpres / Cristi Chivu
 

Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, şi-a asigurat primul loc în clasamentul campionatului de fotbal al Italiei, Serie A, la finalul anului 2025. 

Astfel, Inter va începe noul an 2026 în fotoliul de lider în Serie A, după ce a învins la limită în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Atalanta Bergamo, în etapa a 17-a a sezonului, meci disputat duminică seara.

Lautaro Martinez, gol decisiv în Atalanta - Inter

Inter a dominat jocul, marcând unicul gol în repriza secundă, în minutul 65, prin atacantul argentinian Lautaro Martinez, după un assist al lui Pio Esposito, fotbalist care abia a fost introdus în joc de Cristi Chivu.

Ambele formații au avut câte un gol refuzat pentru offsaid, înscrise de Marcurs Thuram (Inter), respectiv de Charles De Ketelaere (Atalanta).

Inter, peste Milan, Napoli, Juventus și Roma în Serie A

În urma acestei victorii, Inter Milano are 36 de puncte și este peste AC Milan (35 puncte) şi SSC Napoli (34 puncte), învingătoare la rândul lor în această etapă, în meciurile contra Hellas Verona (3-0), respectiv Cremonese (0-2).

Pe locul al 4-lea se află Juventus Torino, cu 32 de puncte, după victoria obţinută sâmbătă la Pisa (2-0).

AS Roma se află pe locul 5, cu 30 de puncte și va avea prilejul să rămână contact cu echipele din fruntea clasamentului, luni, când va juca contra Genoa (locul 17), notează Agerpres.

Clasament Serie A

1. Inter Milano 36 puncte
2. AC Milan 35
3. SSC Napoli 34
4. Juventus Torino 32
5. AS Roma 30
6. Como 27
7. Bologna 26
......

cristi chivu
serie a
inter milano
