€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Sport Arbitrajul lui Michael Oliver de la Bosnia-România, catalogat ca "ruşinos"
Data publicării: 14:21 16 Noi 2025

Arbitrajul lui Michael Oliver de la Bosnia-România, catalogat ca "ruşinos"
Autor: Florin Răvdan

agerpres_18727096 Michael Oliver, sursa: agerpres
 

Michael Oliver şi-a atras multe critici după meciul dintre Bosnia şi România, scor 3-1.

Centralul englez l-a eliminat pe Denis Drăguş pentru un joc periculos, dar nu a făcut acelaşi lucru şi cu Haris Tabakovic, deşi lovitura aplicată lui Marius Marin s-a lăsat cu sânge. 

Cristi Balaj, fost arbitru FIFA, a catalogat maniera de arbitraj drept una ruşinoasă. 

"Am avut o primă repriză în care arbitrajul a fost mai jalnic decât cel din a doua. Am fost frustrați la pauză că nu ne-am desprins, am avut ocazii de joc. Din punct de vedere calitativ, am fost peste ei în meci. A început domnul Oliver să înceapă să le dea mingea lor după ce a ieșit în aut, pe cealaltă parte a camerelor de filmat, deși tot ei o trimiteau afară. S-a întâmplat în două situații! Mie mi-au sărit greșelile în ochi.

(n.r. despre eliminarea lui Drăguș) Este corectă eliminarea lui Drăguș, piciorul ridicat la acea înălțime, în prezența adversarului, cu crampoanele spre capul adversarului… La cel mai mic contact, atât timp cât ai piciorul întins, cartonașul roșu este obligatoriu în aceste situații.

Revenim la faza la care Marin a fost lovit cu cotul de un adversar care a venit de la distanță. A fost provocată o accidentare gravă la nivelul capului, cauzând o plagă sângerândă, așa că putem spune la finalul meciului că ar fi fost inspirat arbitrul dacă dădea roșu și la faultul asupra lui Marin.

Dacă Michael Oliver ar fi acordat cartonaș roșu, VAR-ul nu l-ar fi chemat să revadă faza! VAR-ul nu considera că este o greșeală. De ce? Pentru că vorbim de un cartonaș portocaliu! Să vii după să te plimbi ca un măscărici… Să explici în timp ce jucătorul nostru primea îngrijiri medicale și cartonașele stăteau în buzunar… Habar nu am ce a putut să le zică! El trebuia să ia o măsură disciplinară obligatorie", a explicat Cristi Balaj la Fanatik. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
FRF, sesizare la FIFA după meciul cu Bosnia: Scandări xenofobe şi suporteri evacuaţi abuziv
Publicat acum 18 minute
Imagini dezolante din Herăstrău. Ciprian Ciucu: Emblema Bucureştiului merită mai mult
Publicat acum 27 minute
Percheziţii în Constanţa, într-un dosar de contrabandă cu ţigări
Publicat acum 38 minute
Gogoși de post: rețeta rapidă dezvăluită de chef Sorin Bontea
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Un mit periculos circulă printre proprietarii de câini. Dr. Cristian Cristea: Poate avea consecințe grave asupra sănătății animalului
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Noi 2025
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
Publicat pe 14 Noi 2025
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat pe 14 Noi 2025
Câți bani avea, de fapt, Alina Bica în cont când a fost arestată? Dezvăluirea surprinzătoare a fostei șefe DIICOT
Publicat pe 14 Noi 2025
Trump a declarat oficial patru grupări europene de extremă stângă ca fiind "teroriste" . Care sunt acestea
Publicat pe 14 Noi 2025
Cazul fetiței de 2 ani moarte la dentist: Ce sumă li se ceruse părinților pentru procedura stomatologică
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close