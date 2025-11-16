Arbitrajul lui Michael Oliver de la Bosnia-România, catalogat ca "ruşinos"

Centralul englez l-a eliminat pe Denis Drăguş pentru un joc periculos, dar nu a făcut acelaşi lucru şi cu Haris Tabakovic, deşi lovitura aplicată lui Marius Marin s-a lăsat cu sânge.

Cristi Balaj, fost arbitru FIFA, a catalogat maniera de arbitraj drept una ruşinoasă.

"Am avut o primă repriză în care arbitrajul a fost mai jalnic decât cel din a doua. Am fost frustrați la pauză că nu ne-am desprins, am avut ocazii de joc. Din punct de vedere calitativ, am fost peste ei în meci. A început domnul Oliver să înceapă să le dea mingea lor după ce a ieșit în aut, pe cealaltă parte a camerelor de filmat, deși tot ei o trimiteau afară. S-a întâmplat în două situații! Mie mi-au sărit greșelile în ochi.

(n.r. despre eliminarea lui Drăguș) Este corectă eliminarea lui Drăguș, piciorul ridicat la acea înălțime, în prezența adversarului, cu crampoanele spre capul adversarului… La cel mai mic contact, atât timp cât ai piciorul întins, cartonașul roșu este obligatoriu în aceste situații.

Revenim la faza la care Marin a fost lovit cu cotul de un adversar care a venit de la distanță. A fost provocată o accidentare gravă la nivelul capului, cauzând o plagă sângerândă, așa că putem spune la finalul meciului că ar fi fost inspirat arbitrul dacă dădea roșu și la faultul asupra lui Marin.

Dacă Michael Oliver ar fi acordat cartonaș roșu, VAR-ul nu l-ar fi chemat să revadă faza! VAR-ul nu considera că este o greșeală. De ce? Pentru că vorbim de un cartonaș portocaliu! Să vii după să te plimbi ca un măscărici… Să explici în timp ce jucătorul nostru primea îngrijiri medicale și cartonașele stăteau în buzunar… Habar nu am ce a putut să le zică! El trebuia să ia o măsură disciplinară obligatorie", a explicat Cristi Balaj la Fanatik.