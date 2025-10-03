€ 5.0837
Data publicării: 09:25 03 Oct 2025

Selecţionerul Austriei, externat înainte de duelul cu România în preliminariile Cupei Mondiale
Autor: Andreea Deaconescu

Ralf Rangnick FOTO: Agerpres
 

Selecţionerul naţionalei Austriei, Ralf Rangnick, a primit undă verde pentru a reveni alături de echipa sa după ce a fost externat dintr-o clinică din Bavaria, anunţă agenţia DPA, citată de Agerpres.

Tehnicianul german, în vârstă de 66 de ani, a trecut printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical, însă este acum pregătit să conducă echipa în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Un purtător de cuvânt al Federaţiei Austriece de Fotbal (ÖFB) a confirmat joi, pentru agenţia APA, că Rangnick a părăsit spitalul din Murnau, acolo unde fusese internat după complicaţiile apărute în urma unor intervenţii chirurgicale la gleznă. În timpul tratamentului, antrenorul a contractat o infecţie nosocomială, fapt care i-a prelungit şederea în unitatea medicală.

Revenirea lui Rangnick vine într-un moment-cheie pentru Austria, care se află în fruntea Grupei H a preliminariilor. Selecţionata a adunat 12 puncte din tot atâtea posibile şi împarte prima poziţie cu Bosnia-Herţegovina, însă cu un meci mai puţin disputat. România ocupă locul al treilea, cu 7 puncte, şi păstrează şanse la calificare, într-o grupă unde doar câştigătoarea merge direct la turneul final programat anul viitor în Statele Unite, Mexic şi Canada.

Austria va disputa primul meci pe teren propriu, la Viena, împotriva reprezentativei din San Marino, pe 9 octombrie. Trei zile mai târziu, pe 12 octombrie, echipa lui Rangnick se va deplasa la Bucureşti pentru duelul cu România, partidă aşteptată cu interes de suporterii ambelor tabere.

Pentru austrieci, prezenţa selecţionerului pe bancă are o importanţă majoră, după săptămâni în care sănătatea acestuia a ridicat semne de întrebare. 

