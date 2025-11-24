€ 5.0891
|
$ 4.4184
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.4184
 
DCNews Sport Fotbal Inter Milano învinsă de AC Milan, în derby-ul din Serie A. Rezultate și clasament
Data publicării: 09:19 24 Noi 2025

Inter Milano învinsă de AC Milan, în derby-ul din Serie A. Rezultate și clasament

fotbal
 

Inter Milano, echipa antrenorului român Cristian Chivu, a fost învinsă la limită, cu scorul de 1-0, de rivala AC Milan, duminică, în derby-ul etapei a 12-a a campionatului de fotbal al Italiei, la finalul căreia AS Roma a urcat în fotoliul de lider.

Pe stadionul San Siro, Inter a dominat ostilitățile în 'Derby della Madonnina', însă AC Milan a fost salvată de intervențiile portarului Mike Maignan, care a apărat și un penalty în repriza secundă, executat de Hakan Calhanoglou (ex-AC Milan), în min. 73.

Maignan a avut și alte intervenții foarte bune, fiind salvat și de bara porții sale în prima repriză, la o lovitură de cap a lui Francesco Acerbi.

Gruparea 'rossonera' a marcat unicul gol al întâlnirii prin atacantul american Christian Pulisic, care a reluat în plasă mingea respinsă de portarul lui Inter, Yann Sommer, după un șut al lui Alexis Saelemaeker (54). Grație acestei reușite, a cincea a sezonului, Pulisic l-a egalat în fruntea clasamentului golgheterilor pe Riccardo Orsolini de la Bologna.

În urma acestui rezultat, AC Milan a urcat pe locul secund în clasament, la egalitate de puncte (24) cu campioana SSC Napoli (locul 3), în timp ce Inter a coborât de pe prima poziție pe locul al patrulea, cu 24 de puncte.

Noul lider din Serie A, cu 27 de puncte, este AS Roma, care s-a impus cu scorul de 3-1 pe terenul formației Cremonese, prin golurile marcate de Matias Soule (17), Evan Ferguson (64) și Wesley (69). Gazdele au marcat golul de onoare în timpul adițional, prin Francesco Folino (90+3), potrivit Agerpres.

Rezultate:

Sâmbătă
Udinese - Bologna 0-3
Au marcat: Pobega (54, 59), Bernardeschi (90+4)
Portarul Răzvan Sava a fost rezervă la Udinese.

Cagliari - Genoa 3-3
Au marcat: Borrelli (33, 60), Sebastiano Esposito (43), respectiv Vitinha (18), Ostigard (41), Aron Martin (83).
Mijlocașul român Nicolae Stanciu a fost rezervă la Genoa.

Fiorentina - Juventus Torino 1-1
Au marcat: Mandragora (48), respectiv Kostic (45+5).

SSC Napoli - Atalanta Bergamo 3-1
Au marcat: Neres (17, 38), Lang (45), respectiv Scamacca (52).

Duminică
Hellas Verona - Parma 1-2
Au marcat: Giovane Santana do Nascimento (65), respectiv Mateo Pellegrino (18, 80).

Cremonese - AS Roma 1-3
Au marcat: Folino (90+3), respectiv Soule (17), Evan Ferguson (64), Wesley (69).

Lazio Roma - Lecce 2-0
Au marcat: Guendouzi (29), Noslin (90+5).

Inter Milano - AC Milan 0-1
A marcat: Pulisic (54).

Luni se dispută meciurile Torino FC - Como și Sassuolo - Pisa.

Clasament:

1. AS Roma 27 puncte
2. AC Milan 25
3. SSC Napoli 25
4. Inter Milano 24
5. Bologna 24
6. Juventus Torino 20
7. Como 18

(Claudia Calotă)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Ce factori din stilul de viață modelează calitatea pielii
Publicat acum 25 minute
Inter Milano învinsă de AC Milan, în derby-ul din Serie A. Rezultate și clasament
Publicat acum 25 minute
Prețul energiei explodează: România, pe primul loc în Europa
Publicat acum 26 minute
Nicolae Robu, fost primar al Timișoarei, internat de urgență la ATI
Publicat acum 51 minute
Totul despre miliardele SAFE: Cel mai mare pariu de securitate al României din ultimele decenii
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Noi 2025
Trump o dă la-ntors cu planul de pace pentru Ucraina. Ce l-ar fi determinat să-și schimbe poziția
Publicat pe 22 Noi 2025
A început campania la București, dar un candidat din primii 4 e scos din joc. Chirieac amintește de un precedent: Nu e totul tranșat
Publicat acum 17 ore si 8 minute
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat pe 22 Noi 2025
Karol Nawrocki reacționează ferm la planul de pace pentru Ucraina
Publicat pe 22 Noi 2025
Adrian Năstase, suspus unei intervenții chirurgicale complicate. Prima reacție a fostului premier
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close