Inter Milano învinsă de AC Milan, în derby-ul din Serie A. Rezultate și clasament

Inter Milano, echipa antrenorului român Cristian Chivu, a fost învinsă la limită, cu scorul de 1-0, de rivala AC Milan, duminică, în derby-ul etapei a 12-a a campionatului de fotbal al Italiei, la finalul căreia AS Roma a urcat în fotoliul de lider.
Pe stadionul San Siro, Inter a dominat ostilitățile în 'Derby della Madonnina', însă AC Milan a fost salvată de intervențiile portarului Mike Maignan, care a apărat și un penalty în repriza secundă, executat de Hakan Calhanoglou (ex-AC Milan), în min. 73.
Maignan a avut și alte intervenții foarte bune, fiind salvat și de bara porții sale în prima repriză, la o lovitură de cap a lui Francesco Acerbi.
Gruparea 'rossonera' a marcat unicul gol al întâlnirii prin atacantul american Christian Pulisic, care a reluat în plasă mingea respinsă de portarul lui Inter, Yann Sommer, după un șut al lui Alexis Saelemaeker (54). Grație acestei reușite, a cincea a sezonului, Pulisic l-a egalat în fruntea clasamentului golgheterilor pe Riccardo Orsolini de la Bologna.
În urma acestui rezultat, AC Milan a urcat pe locul secund în clasament, la egalitate de puncte (24) cu campioana SSC Napoli (locul 3), în timp ce Inter a coborât de pe prima poziție pe locul al patrulea, cu 24 de puncte.
Noul lider din Serie A, cu 27 de puncte, este AS Roma, care s-a impus cu scorul de 3-1 pe terenul formației Cremonese, prin golurile marcate de Matias Soule (17), Evan Ferguson (64) și Wesley (69). Gazdele au marcat golul de onoare în timpul adițional, prin Francesco Folino (90+3), potrivit Agerpres.
Sâmbătă
Udinese - Bologna 0-3
Au marcat: Pobega (54, 59), Bernardeschi (90+4)
Portarul Răzvan Sava a fost rezervă la Udinese.
Cagliari - Genoa 3-3
Au marcat: Borrelli (33, 60), Sebastiano Esposito (43), respectiv Vitinha (18), Ostigard (41), Aron Martin (83).
Mijlocașul român Nicolae Stanciu a fost rezervă la Genoa.
Fiorentina - Juventus Torino 1-1
Au marcat: Mandragora (48), respectiv Kostic (45+5).
SSC Napoli - Atalanta Bergamo 3-1
Au marcat: Neres (17, 38), Lang (45), respectiv Scamacca (52).
Duminică
Hellas Verona - Parma 1-2
Au marcat: Giovane Santana do Nascimento (65), respectiv Mateo Pellegrino (18, 80).
Cremonese - AS Roma 1-3
Au marcat: Folino (90+3), respectiv Soule (17), Evan Ferguson (64), Wesley (69).
Lazio Roma - Lecce 2-0
Au marcat: Guendouzi (29), Noslin (90+5).
Inter Milano - AC Milan 0-1
A marcat: Pulisic (54).
Luni se dispută meciurile Torino FC - Como și Sassuolo - Pisa.
Clasament:
1. AS Roma 27 puncte
2. AC Milan 25
3. SSC Napoli 25
4. Inter Milano 24
5. Bologna 24
6. Juventus Torino 20
7. Como 18
