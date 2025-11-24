Inter Milano învinsă de AC Milan, în derby-ul din Serie A. Rezultate și clasament

Pe stadionul San Siro, Inter a dominat ostilitățile în 'Derby della Madonnina', însă AC Milan a fost salvată de intervențiile portarului Mike Maignan, care a apărat și un penalty în repriza secundă, executat de Hakan Calhanoglou (ex-AC Milan), în min. 73.

Maignan a avut și alte intervenții foarte bune, fiind salvat și de bara porții sale în prima repriză, la o lovitură de cap a lui Francesco Acerbi.

Gruparea 'rossonera' a marcat unicul gol al întâlnirii prin atacantul american Christian Pulisic, care a reluat în plasă mingea respinsă de portarul lui Inter, Yann Sommer, după un șut al lui Alexis Saelemaeker (54). Grație acestei reușite, a cincea a sezonului, Pulisic l-a egalat în fruntea clasamentului golgheterilor pe Riccardo Orsolini de la Bologna.

În urma acestui rezultat, AC Milan a urcat pe locul secund în clasament, la egalitate de puncte (24) cu campioana SSC Napoli (locul 3), în timp ce Inter a coborât de pe prima poziție pe locul al patrulea, cu 24 de puncte.

Noul lider din Serie A, cu 27 de puncte, este AS Roma, care s-a impus cu scorul de 3-1 pe terenul formației Cremonese, prin golurile marcate de Matias Soule (17), Evan Ferguson (64) și Wesley (69). Gazdele au marcat golul de onoare în timpul adițional, prin Francesco Folino (90+3), potrivit Agerpres.

Rezultate:

Sâmbătă

Udinese - Bologna 0-3

Au marcat: Pobega (54, 59), Bernardeschi (90+4)

Portarul Răzvan Sava a fost rezervă la Udinese.

Cagliari - Genoa 3-3

Au marcat: Borrelli (33, 60), Sebastiano Esposito (43), respectiv Vitinha (18), Ostigard (41), Aron Martin (83).

Mijlocașul român Nicolae Stanciu a fost rezervă la Genoa.

Fiorentina - Juventus Torino 1-1

Au marcat: Mandragora (48), respectiv Kostic (45+5).

SSC Napoli - Atalanta Bergamo 3-1

Au marcat: Neres (17, 38), Lang (45), respectiv Scamacca (52).

Duminică

Hellas Verona - Parma 1-2

Au marcat: Giovane Santana do Nascimento (65), respectiv Mateo Pellegrino (18, 80).

Cremonese - AS Roma 1-3

Au marcat: Folino (90+3), respectiv Soule (17), Evan Ferguson (64), Wesley (69).

Lazio Roma - Lecce 2-0

Au marcat: Guendouzi (29), Noslin (90+5).

Inter Milano - AC Milan 0-1

A marcat: Pulisic (54).

Luni se dispută meciurile Torino FC - Como și Sassuolo - Pisa.

Clasament:

1. AS Roma 27 puncte

2. AC Milan 25

3. SSC Napoli 25

4. Inter Milano 24

5. Bologna 24

6. Juventus Torino 20

7. Como 18

(Claudia Calotă)