CFR Cluj, prima victorie în Superligă după aproape 3 luni





CFR a obţinut a doua sa victorie, la aproape trei luni de la prima (2-1 cu Unirea Slobozia, pe 13 iulie). Clujenii veneau după şapte egaluri şi trei eşecuri.



FC Hermannstadt are o victorie şi patru eşecuri în ultimele cinci etape, scrie Agerpres.



Sibienii au deschis scorul prin Dragoş Albu (10), care a deviat cu boltă, la colţul lung, mingea centrată de Jair, din corner.



Louis Munteanu a egalat cu un şut de la 18 metri (24).



Kosovarul Lindon Emerllahu (55) a marcat golul victoriei, după ce a fost lansat de Munteanu.



Munteanu a trimis şi balonul în bară (45).



Oaspeţii au avut şansa de a mai înscrie o dată, dar Luca Stancu a ratat incredibil (80), după o acţiune a lui Nana Antwi.



FC CFR 1907 Cluj - AFC Hermannstadt 2-1 (1-1), Stadion Dr. Constantin Rădulescu - Cluj-Napoca

Au marcat: Louis Munteanu (24), Lindon Emerllahu (55), respectiv Dragoş Albu (10).

Arbitru: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti); arbitri asistenţi: Cosmin Vatamanu (Bucureşti), Mihăiţă Necula (Bucureşti); al patrulea oficial: Florin Ovidiu Mazilu (Satu Mare)

Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Andrei Antonie (Bucureşti)

Observatori: Zoltan Szekely (Baia Mare) - CCA, Viorel Ilinca (Piteşti) - LPF