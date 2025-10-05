€ 5.0889
Data publicării: 18:00 05 Oct 2025

CFR Cluj, prima victorie în Superligă după aproape 3 luni
Autor: Florin Răvdan

soccer-freepik_73642700 foto Freepik
 

 CFR Cluj a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 2-1 (1-1), duminică, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a 12-a a Superligii de fotbal.



CFR a obţinut a doua sa victorie, la aproape trei luni de la prima (2-1 cu Unirea Slobozia, pe 13 iulie). Clujenii veneau după şapte egaluri şi trei eşecuri.

FC Hermannstadt are o victorie şi patru eşecuri în ultimele cinci etape, scrie Agerpres.

Sibienii au deschis scorul prin Dragoş Albu (10), care a deviat cu boltă, la colţul lung, mingea centrată de Jair, din corner.

Louis Munteanu a egalat cu un şut de la 18 metri (24).

Kosovarul Lindon Emerllahu (55) a marcat golul victoriei, după ce a fost lansat de Munteanu.

Munteanu a trimis şi balonul în bară (45).

Oaspeţii au avut şansa de a mai înscrie o dată, dar Luca Stancu a ratat incredibil (80), după o acţiune a lui Nana Antwi.

FC CFR 1907 Cluj - AFC Hermannstadt 2-1 (1-1), Stadion Dr. Constantin Rădulescu - Cluj-Napoca
Au marcat: Louis Munteanu (24), Lindon Emerllahu (55), respectiv Dragoş Albu (10).
Arbitru: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti); arbitri asistenţi: Cosmin Vatamanu (Bucureşti), Mihăiţă Necula (Bucureşti); al patrulea oficial: Florin Ovidiu Mazilu (Satu Mare)
Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Andrei Antonie (Bucureşti)
Observatori: Zoltan Szekely (Baia Mare) - CCA, Viorel Ilinca (Piteşti) - LPF

fotbal
cfr cluj
superliga
