Data actualizării: 22:37 13 Oct 2025 | Data publicării: 22:19 13 Oct 2025

EXCLUSIV „Calificarea încă se joacă”. Florian Petrică, după victoria României în fața Austriei: Posibilități pierdute umăr la umăr
Autor: Iulia Horovei

nationala romaniei fotbal (1)
 

După o victorie în fața Austriei, optimismul fanilor revine, dar România rămâne cu multe carențe de depășit înaintea meciurilor decisive din noiembrie, pentru calificarea la Cupa Mondială 2026.

Este entuziasmul Zidului Galben real sau o falsă impresie? Zeci de mii de fani ai naționalei de fotbal s-au unit, în timpul Campionatului European de Fotbal 2024, sub același tricolor. Cântând, dansând și susținându-i pe tricolori în fiecare colț al Germaniei, gazda competiței, dar nu numai. Și după evoluția din vara anului trecut, suporterii au continuat să fie alături de naționala preluată, după EURO 2024, de Mircea Lucescu. Dar trăim cu adevărat fotbalul sau doar imităm entuziasmul?

Florian Petrică: „Nu suntem un popor de fotbaliști”

După un start greu în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026, elevii lui „Il Luce” au readus bucuria pe chipurile românilor, duminică seară, cu o victorie parcă nesperată după primele rezultate din grupă. Dar îndeplinită, totuși, în minutul 90+5, în fața Austriei, liderul grupei H.

După această victorie dramatică a revenit și optimismul fanilor, dar rămân încă vii multe carențe ale echipei, potrivit lect. univ. dr. Florian Petrică.

„Calificarea încă se joacă, ca să folosesc o sintagmă din jurnalismul sportiv. Ne-am dorit mai mult victoria - noroc cu Virgil Ghiță, pentru că a reușit să ne-o aducă când nu mai speram. Din punct de vedere al comentariului sportiv, e o problemă destul de mare: toți suntem optimiști și ne dorim ca echipa națională să câștige, dar vorbim despre un optimism care ar trebui puțin temperat, pe de o parte. (...) Avem această realitate discursivă: avem impresia că vibrăm la această energie a fotbalului, însă e o realitate construită. Nu suntem atât de pătrunși de fenomenul fotbalului precum se spune. Nu suntem un popor de fotbaliști. Să facem aici diferența între marketing - fotbalul, ca produs TV, și realitatea obiectivă așa cum o percepem. Asta e valoarea fotbalului nostru, până la urmă. 

Probleme fizice pentru tricolori

Am văzut aseară că avem carențe foarte mari din punct de vedere fizic. Indiferent cât de optimiste au fost declarațiile tuturor după meci. Au fost posibilități de ieșire pe contraatac pierdute într-un joc umăr la umăr, ceea ce a blocat absolut tot. E o lipsă de antrenament.

(...) Însă avem șanse de calificare. Trebuie să batem Bosnia și, apoi, San Marino la un scor destul de generos. Ar mai fi și ca Bosnia să piardă, la rândul ei, cu Austria. Însă deja am intrat în jocul calculelor, ceea ce facem de obicei”, a declarat prof. Florian Petrică, într-un dialog exclusiv pentru DCNews, cu jurnalistul Val Vâlcu.

Clasamentul grupei H

  • Austria - 6 meciuri jucate, 5 victorii, 0 egaluri, 1 înfrângere, golaveraj 19-3, 16 puncte

  • Bosnia și Herțegovina - 6 meciuri jucate, 4 victorii, 1 egal, 1 înfrângere, golaveraj 13-5, 13 puncte

  • ROMÂNIA - 6 meciuri jucate, 3 victorii, 1 egal, 2 înfrângeri, golaveraj 11-6, 10 puncte

  • Cipru - 7 meciuri jucate, 2 victorii, 2 egaluri, 3 înfrângeri, golaveraj 11-9, 8 puncte

  • San Marino - 7 meciuri jucate, 0 victorii, 0 egaluri, 7 înfrângeri, golaveraj 1-32, 0 puncte.

Următoarele partide în care va evolua echipa națională a României sunt programate în luna noiembrie. Elevii lui Lucescu fac deplasarea în Bosnia și Herțegovina pe 15 noiembrie, în timp ce ultimul meci, cu San Marino, va avea loc pe Arena Națională, pe 18 noiembrie, ambele cu începere de la ora 21:45.

