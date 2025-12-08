Real Madrid, învinsă pe teren propriu de Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu

Celta a marcat ambele goluri prin tânărul internațional suedez Williot Swedberg (53, 90+3), care a intrat în joc în repriza secundă.

Ionuț Radu, portarul selecționatei României, a fost integralist și s-a făcut remarcat prin intervențiile sale foarte bune.

Real Madrid a încheiat meciul în nouă jucători, după eliminările fundașilor laterali spanioli Fran Garcia (65) și Alvaro Carreras (90+2), și în fluierăturile publicului.

În urma acestui succes, Celta Vigo a făcut un salt de patru locuri în clasamentul din La Liga, iar acum se află pe poziția a zecea, cu 19 puncte.

Real Madrid, care a suferit primul eșec pe stadionul Bernabeu de la debutul sezonului, după șase victorii consecutive, a rămas pe locul secund, la patru lungimi de liderul FC Barcelona (40 puncte).

Rezultate:

Vineri

Real Oviedo - Mallorca 0-0

Portarul Horațiu Moldovan a fost rezervă la Oviedo.

Sâmbătă

Villarreal - Getafe 2-0

Au marcat: Buchanan (45+5), Mikautadze (64).

Deportivo Alaves - Real Sociedad 1-0

A marcat: Lucas Boye (45+4 - penalty).

Betis Sevilla - FC Barcelona 3-5

Au marcat: Antony (6), Diego Llorente (85), Cucho Hernandez (90 - penalty), respectiv Ferran Torres (11, 13, 40), Roony Bardghji (31), Yamal (59 - penalty).

Athletic Bilbao - Atletico Madrid 1-0

A marcat: Berenguer (85).

Duminică

Elche - Girona 3-0

Au marcat: Valera (40), Mir (51, 57).

Valencia CF - Sevilla FC 1-1

Au marcat: Duro Perales (90+3), respectiv Tarrega (58 - autogol).

Espanyol Barcelona - Rayo Vallecano 1-0

A marcat: Roberto Fernandez (39 - penalty).

Fundașul Andrei Rațiu a fost integralist la Rayo Vallecano.

Real Madrid - Celta Vigo 0-2

Au marcat: Swedberg (53, 90+3).

Portarul Ionuț Radu a fost integralist la Celta Vigo.

Luni se dispută partida Osasuna Pamplona - Levante.

Clasament:

1. FC Barcelona 40 puncte

2. Real Madrid 36

3. Villarreal 35

4. Atletico Madrid 31

5. Espanyol Barcelona 27

6. Betis Sevilla 24

7. Athletic Bilbao 23

8. Getafe 20

... (Agerpres)