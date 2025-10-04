€ 5.0889
Data publicării: 13:44 04 Oct 2025

Eissat, Cîrjan şi Ciubotaru, convocaţi în premieră la naţională. Lista jucătorilor chemaţi de Mircea Lucescu
Autor: Florin Răvdan

mircealucescu_64024200 Foto: Agerpres
 

România dă piept cu Austria şi Moldova săptămâna viitoare, iar Mircea Lucescu a anunţat lotul de 28 de fotbalişti convocaţi.

Fundaşii Lisav Eissat (Maccabi Haifa), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt) şi mijlocaşul Cătălin Cîrjan (Dinamo) au fost convocaţi în premieră la naţionala de fotbal a României, pentru meciurile de luna aceasta, cu Moldova şi Austria, potrivit site-ului FRF.

În lot se mai află un debutant, Ştefan Baiaram (Universitatea Craiova).

Sunt demne de menţionat o serie de reveniri, după perioade de absenţă mai scurte sau mai lungi: portarul Ionuţ Radu (Celta Vigo), fundaşul Cristian Manea (Rapid), mijlocaşii Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Olimpiu Moruţan (Aris Salonic) sau Ianis Hagi (Alanyaspor).

Luna aceasta, naţionala României va disputa două jocuri pe Arena Naţională, un meci amical împotriva Moldovei, pe 9 octombrie (21:00), şi partida contra Austriei din 12 octombrie (ora 21:45), din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Selecţionerul Mircea Lucescu a convocat 14 jucători din străinătate şi alţi 14 fotbalişti care evoluează în prima ligă din România:

portari: Ionuţ Radu (Celta Vigo/Spania, 4 selecţii/0 goluri marcate), Ştefan Târnovanu (FCSB, 3/0), Răzvan Sava (Udinese/Italia, 0/0);

fundaşi: Andrei Raţiu (Rayo Vallecano/Spania, 33/1), Cristian Manea (Rapid Bucureşti, 25/2), Andrei Burcă (Yunnan Yukun/China, 43/1), Virgil Ghiţă (Hannover 96/Germania, 5/0), Bogdan Racoviţan (Rakow Czestochowa/Polonia, 4/0), Mihai Popescu (FCSB, 5/1), Lisav Eissat (Maccabi Haifa/Israel, debutant), Alexandru Chipciu (Universitatea Cluj, 47/6), Raul Opruţ (Dinamo, 4/0), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt, debutant);

mijlocaşi: Marius Marin (Pisa/Italia, 33/0), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan Marin (AEK Atena/Grecia, 70/12), Vlad Dragomir (FC Pafos/Cipru, 1/0), Dennis Man (PSV Eindhoven/Olanda, 39/10), Olimpiu Moruţan (Aris Salonic/Grecia, 16/1), Ianis Hagi (Alanyaspor/Turcia, 47/6), Florin Tănase (FCSB, 23/5), Cătălin Cîrjan (Dinamo, debutant), Ştefan Baiaram (Universitatea Craiova, debutant), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor/Turcia, 31/5), Alexandru Dobre (Rapid, 4/0);

atacanţi: Louis Munteanu (CFR Cluj, 1/0), Daniel Bîrligea (FCSB, 4/1), David Miculescu (FCSB, 4/0).

La Cupa Mondială găzduită de SUA, Mexic şi Canada se califică direct câştigătoarele celor 12 grupe preliminare din zona Europa, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor vor fi împărţite prin tragere la sorţi şi vor disputa două jocuri de baraj (semifinală şi finală) pentru a se stabili ultimele 4 naţionale europene calificate.

În Grupa H, Bosnia-Herţegovina ocupă primul loc, cu 12 puncte (5 jocuri), urmată de Austria, 12 puncte (4 jocuri), România, 7 puncte (5 jocuri), Cipru, 4 puncte (5 jocuri), San Marino, 0 puncte (5 jocuri), scrie Agerpres.

