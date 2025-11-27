Steaua Roșie Belgrad - FCSB, meci crucial pentru echipa lui Becali în Europa League - Live score / Rezultat final

Râmâneți pe DC News pentru a afla principalele evenimente ale partidei dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB!

Pentru ambele echipe este un duel important, în vederea calificării în optimile Europa League. Steaua Roșie Belgrad se află pe locul 26 în grupa Europa League, cu 4 puncte acumulate, cu unul mai mult față de FCSB, care se află pe locul 31. Gigi Becali, patronul FCSB, are planuri mari pentru meciul de diseară și mizează pe viteză.

Becali vrea victoria și a schimbat strategia, vrea mai multă viteză și efort. Prin urmare, Miculescu, Olaru, Thiam și Bîrligea vor fi în ofensiva roș-albaștrilor, iar Tănase și Cisotti vor fi odihniți.

Probleme de lot pentru FCSB înaintea duelului cu Steaua Roșie Belgrad din Europa League

FCSB nu se poate baza pe 9 fotbaliști la meciul cu Steaua Roșie. Joyskim Dawa, Vlad Chiricheș, Mihai Popescu, David Kiki și Denis Alibec sunt accidentați, iar portarul Ștefan Târnovanu este suspendat. Totodată, Alexandru Stoian, Ionuț Cercel și Mihai Toma nu sunt incluși pe lista UEFA.

Prin urmare, la partida cu Steaua Roșie Belgrad, echipa lui Gigi Becali îi va avea pe bancă pe Mihai Udrea, Valentin Crețu, Juri Cisotti, Florin Tănase, Malcom Edjouma, Dennis Politic, Baba Alhassan și Octavian Popescu.

FCSB, jucători lipsă pe mai multe poziții

FCSB nu are jucători de rezervă pentru poziția de fundaș central, cu excepțiile Siyabonga Ngezana și Daniel Graovac, nici pentru poziția de apărător stânga și nici pentru cea de număr 9.

Echipa probabilă pe care FCSB o va alinia la meciul cu Steaua Roșie Belgrad este următoarea: Zima - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Lixandru - Miculescu, Olaru, Thiam - Bîrligea.

De menționat este că primele 8 echipe din grupa Europa League se vor califica în optimi, iar locurile 9-24 vor juca un play-off.

