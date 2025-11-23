€ 5.0891
DCNews Sport Gigi Becali s-a supărat în direct și a închis telefonul în nas. Întrebarea lui Vali Moraru l-a deranjat teribil
Data publicării: 08:15 23 Noi 2025

Gigi Becali s-a supărat în direct și a închis telefonul în nas. Întrebarea lui Vali Moraru l-a deranjat teribil
Autor: Darius Mureșan

gigi-becali_99265200 Inquam Photos / Eduard Vînătoru
 

FCSB nu mai sperie pe nimeni. Echipa lui Gigi Becali nu a reușit decât un palid 1-1 la București cu Petrolul Ploiești, iar Gigi Becali a declarat că nu știe ce să mai facă pentru a scoate echipa din criză.

După meci Gigi Becali a intervenit la Digi Sport și, după ce a analizat prestația echipei sale din meciul cu Petrolul, acesta a transmis că formația sa trebuie ”înnoită din temelii” cu mai multe transferuri.

În acel moment Vali Moraru, moderatorul emisiunii, i-a adus aminte că în urmă cu câteva săptămâni preciza că are încredere în echipă și că va încerca să realizeze undeva la 2-3 transferuri în perioada de mercato de iarnă.

Gigi Becali s-a supărat la cele auzite, după care convorbirea telefonică s-a încheiat brusc.

Dialogul dintre patronul FCSB-ului și Vali Moraru, redat de site-ul Digisport.ro:

Gigi Becali: Eu cred că echipa asta trebuie să fie înnoită din temelii.

Vali Moraru: Ce înseamnă să o înnoiți din temelii? Adică ce? Aduceți acum 6-7 titulari?

Gigi Becali: Așa ar trebui, cred..

Vali Moraru: Acum vreo două-trei săptămâni spuneați că aveți încredere, că la iarnă mai aduceți doi-trei și faceți echipa și mai puternică.

Gigi Becali: Noi vorbim acum sau acum două săptămâni?

Vali Moraru: Eu vă aduc aminte așa, ce mai ziceați altădată.

Gigi Becali: Mă întrebi acum sau atunci?

Vali Moraru: V-am întrebat și atunci, vă întreb și acum.

Gigi Becali: Ți-am spus, acum spun sentimentul pe care îl am acum. Ce vrei? Să dau timpul acum cinci ani? Eu v-am spus ce cred acum. Ce mai vrei altceva? Hai, iartă-mă, că eu ți-am răspuns din respect, nu ca să îți dau acum socoteală. Ți-am spus ceea ce cred. Acum, dacă nu vrei să înțelegi un om supărat, ce rost are? Să stau să mă contrazic cu dumneata? Mai bine să fii sănătos.

Vali Moraru: Bine. Numai bine, domnule Becali.

